E’ partito Max90 Live, il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti in cui Max Pezzali ripercorrerà i suoi più grandi successi, un viaggio musicale che vuole far rivivere il decennio che ha segnato la storia della musica italiana e che prevede di far cantare tutto il pubblico trascinandolo in un’ondata di irresistibile nostalgia.

Cantautore che ha segnato con i suoi brani la storia della musica italiana a partire dagli anni 90 – gli anni del suo esordio con gli 883 – Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, una decade di grande ottimismo e spensieratezza. Max90 Live sarà un tour all’insegna dei ricordi e del revival in cui l’impianto scenico e le canzoni faranno riaffiorare gli incontri al bar, le mappe stradali di carta, la leva obbligatoria, il “deca” – le 10 mila lire che dovevi farti bastare il sabato sera – raccontati dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Ecco la scaletta del concerto Max90 Live:

Non me la menare

Un giorno così

Rotta x casa di Dio

Innamorare tanto

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Ti sento vivere

Nient’altro che noi

Nessun rimpianto

La regina del celebrità

La dura legge del gol

Gli anni

Finalmente tu

Io ci sarò

Se tornerai

Una canzone d’amore

Come mai

Il grande incubo

La regola dell’amico

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

A seguire, invece, il calendario aggiornato con tutte le date del tour di Max Pezzali. I biglietti per le nuove date di Max90 Live saranno in vendita online sul sito www.vivoconcerti.com venerdì 02 luglio 2021 ore 15:00 e presso tutte le rivendite autorizzate mercoledì 07 luglio 2021 ore 15:00:

domenica 11 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

lunedì 12 luglio 2021 | Palmanova (UD) @Piazza Grande

Giovedì 15 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park (3^ data)

venerdì 16 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

sabato 17 luglio 2021 | Nichelino (TO) @Stupinigi Sonic Park

lunedì 19 luglio 2021 | Bologna @Sequoie Music Festival

mercoledì 21 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

giovedì 22 luglio 2021 | Villafranca (VR) @Castello Scaligero

sabato 24 luglio 2021 | Bellinzona, Svizzera @Castle on Air

Giovedì 29 luglio 2021 | Torbole (TN) @Parco Pavese

Sabato 31 luglio 2021 | Castelnuovo di Garfagnana (LU) @Mont’alfonso sotto le stelle

venerdì 06 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

sabato 07 agosto 2021 | Servigliano (FM) @Parco della Pace

Sabato 14 agosto 2021 | Lecce @Piazza Libertini – Oversound Music Festival

Lunedì 16 agosto 2021 | Roccella Jonica (RC) @Teatro al Castello (2^ data)

Martedì 17 agosto 2021 | Roccella Jonica (RC) @Teatro al Castello

Giovedì 19 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale

Venerdì 20 agosto 2021 | Follonica (GR) @Parco Centrale

Lunedì 23 agosto 2021 | Forte dei Marmi (LU) @Villa Bertelli

Sabato 28 agosto 2021 | Grottaglie (TA) – Fantiano Nature Park NUOVA DATA

Lunedì 30 agosto 2021 | Mantova @Palazzo Te – Mantova Live

Venerdì 03 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Sabato 04 settembre 2021 | Cattolica (RN) @Arena della Regina

Martedì 07 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Mercoledì 08 settembre 2021 | Catania @Villa Bellini

Sabato 11 settembre 2021 | Vicenza @Piazza dei Signori

Martedì 14 settembre 2021 | Lanciano (CH) – Villa Parco delle Rose NUOVA DATA

Sabato 18 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Domenica 19 settembre 2021 | Fossano (CN) @Piazza degli Acaja

Foto | Francesco Prandoni