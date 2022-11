Max Pezzali si esibirà stasera, 28 novembre 2022, al Forum di Assago, a Milano con una nuova data del suo tour nei palazzetti. Dopo le due date di quest’estate allo Stadio San Siro, Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max Pezzali ha celebrato a luglio i suoi 30 anni di carriera con la doppia data di San Siro Canta Max. Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici. Qui sotto, a seguire, potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Max Pezzali al Forum di Assago, Milano, 28 novembre 2022, biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Max Pezzali al Forum di Assago a Milano, stasera 28 novembre 2022. Il live è sold out.

Max Pezzali al Forum di Assago, Milano, 28 novembre 2022, Scaletta concerto

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera / Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est / Tieni il tempo

Con un deca

Grazie mille

Forum di Assago, Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.