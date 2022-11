Max Pezzali stasera, 29 novembre 2022, sarà in concerto al Forum di Assago, a Milano. Il cantautore proporrà i suoi più grandi successi come leader degli 883 e nella sua carriera solista. Saranno eseguite, dal vivo, hit come Nessun rimpianto e Sei un mito passando anche L’universo tranne noi e Lo strano percorso. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulla scaletta del concerto.

Max Pezzali, Assago, Concerto al Forum, 29 novembre 2022, biglietti

Il concerto di Max Pezzali, martedì 29 novembre 2022, al Forum di Assago, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live del cantautore.

Max Pezzali, Assago, Concerto al Forum, 29 novembre 2022, scaletta del concerto

Sei un mito

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Come deve andare

L’universo tranne noi

La regina del celebrita’ – Eiffel 65 Remix

Ti sento vivere

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Weekend / S’inkazza / Jolly Blue

La regola dell’amico

Bella vera / Nella notte

Nessun rimpianto

Gli anni

Una canzone d’amore / Come mai

Sempre noi

Nient’altro che noi / Eccoti / Io ci sarò / Se tornerai

Il mondo insieme a te

Quello che capita

Sei fantastica

La dura legge del gol

Il grande incubo

Nord sud ovest est / Tieni il tempo

Con un deca

Grazie mille

Come arrivare al Forum di Assago

Ecco come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.