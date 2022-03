Da venerdì 1° aprile, sarà disponibile negli store digitali e nei negozi, il primo album da solista di Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago.

L’album si intitola Respiro ed è già stato anticipato da sei singoli, Fauno, Sto Bene, Silenzio, Paura, Origini e Metà Mattina. L’album è stato anticipato anche dal podcast Vado a trovare mio padre – Vita. Sogno. Viaggio., una sorta di documentario con il quale il cantautore genovese ha raccontato il suo viaggio in bicicletta dal Piemonte alla Puglia, alla scoperta delle sue origini, che ha ottenuto due nomination agli Italian Podcast Awards by Tlon.

Respiro verrà presentato dal vivo, il prossimo 3 aprile all’Apollo Club di Milano, nella serata di Spaghetti Unplugged, e il 5 aprile, ai Giardini Luzzati di Genova. Maurizio Carucci ha anche annunciato gli appuntamenti estivi, sempre per quanto riguarda i concerti, e anche le date che terrà nei club il prossimo autunno. Tutti i dettagli, li trovate in fondo.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, Respiro è più di un album autobiografico, una ricerca di se stessi e la necessità di fare un bilancio della propria esistenza:

Questo album è tutto ciò che le mie mani, le mie orecchie e i miei occhi hanno raccolto negli ultimi anni. Ho scritto un album da solo per capire meglio forse chi sono, a che punto mi trovo e se c’è ancora vita dentro di me. In questo album ho scritto tutto, senza limiti, senza paure.