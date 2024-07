Modà in pausa dalla musica: l’annuncio di Kekko Silvestre via Instagram

Nelle scorse ore, Francesco Silvestre, il frontman dei Modà, ha condiviso un lungo messaggio via Instagram annunciando una pausa indefinita dal mondo della musica. Una notizia inattesa proprio in vista della fine della lavorazione del nuovo album e del progetto di programmare una serie di concerti probabilmente in calendario nel 2025. Ma tutto quanto è stato sospeso e rimandato ad una eventuale data futura. Kekko, con sincerità, ha condiviso il suo momento difficile con queste parole:

Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa.

Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo Sansiro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita.

Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live.

Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo. …Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla.

Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai).

Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire …

Vi amo

Nel finale del messaggio, specifica di aver bisogno di tempo per capire se potrà ancora fare musica nuova ed essere frontman dei Modà come è sempre stato. “Fino a quel momento non mi sento di promettere nulla” ha specificato, evidenziando come non possa fare altro che ascoltare se stesso e seguire quello che sta provando in questo periodo della sua vita.

“Sicuro che possiate capirvi, vi amo” ha poi chiosato, come potete leggere nel post che trovate qui sotto: