Si intitola “Liberatemi” il nuovo singolo di Matteo Paolillo, brano inedito dell’album d’esordio e nuovo lavoro dopo il successo di “Origami all’alba”, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv “Mare Fuori”, che ha scalato le classifiche musicali dal giorno della sua pubblicazione. La canzone è disponibile da venerdì 21 aprile 2023 in radio, streaming e download digitale.

Liberatemi, Significato canzone

In questo brano Matteo vuole esprimere il disagio delle catene del tempo, degli obblighi sociali che opprimono e che lasciano poco spazio al proprio sentire. Liberatemi è una richiesta utopistica. Unica salvezza – ma in realtà illusione – è l’amore.

“Nun sacc addo aggia ij, si stong senz ‘e te” cioè “Non so dove andare, se sto senza di te”

“Liberatemi rappresenta il senso di oppressione del tempo, una gabbia senza scampo. Solo l’amore ci da’ l’illusione di poter eludere le lancette”

Queste le parole di Matteo Paolillo nel parlare del nuovo singolo che anticipa e promuove l’uscita del suo primo album.

Matteo Paolillo, Come te è il nuovo album

Il nuovo album dal titolo “Come te” uscirà il 19 maggio 2023 per ADA Music Italy ma è in preorder disponibile sullo shop di Warner Music Italy in versione limitata autografata in bundle con i biglietti dei concerti che terrà a fine anno.

Matteo, infatti, dopo la sua partecipazione al concerto del Primo Maggio a Roma, porterà live per la prima volta il suo album in tre imperdibili appuntamenti del “Come te tour”. Nel corso dei suoi concerti, l’artista sarà accompagnato sul palco da una band e dal producer Lolloflow.

L’album conterrà le tematiche che stanno a cuore al suo autore: l’importanza dell’amore, del senso di comunità, della forza che c’è nel non aver paura a mostrarsi vulnerabili. E anticipa:

“Un progetto musicale che racconterà di me e non più solo di Edo. Siamo tutti legati dalla stessa energia, tutti diversi ma tutti uguali. La mia voce sarà un soffio di empatia, un canto di speranza. Dove l’umanità si fonde sempre di più con la macchina, noi lotteremo sempre per le emozioni che ci rendono umani”.