Matteo Orsi è un concorrente di X Factor 2022, scelto da Dargen D’Amico per il suo roster nel talent show. Lui è un cantautore romano, nato nel 1997. Si definisce timido e introverso e inizia ad approcciarsi alla musica da bambino, quando gli bastava una vecchia tastiera a 49 tasti davanti alla finestra della sua cameretta per portarlo altrove.

Come riportato dal sito ufficiale di Sky, ha iniziato a scrivere i primi brani inediti mentre era al liceo, nella sua camera. I casting di Matteo ad X Factor 2022 hanno commosso tutti; si è esibito per la prima volta nella vita davanti al pubblico, trovando il coraggio di spogliarsi delle sue paure e di presentarsi finalmente “disarmato” davanti alle persone. Ha interpretato il suo inedito “Per non perderci mai più” e ha ottenuto una standing ovation del pubblico, dando prova a Matteo di quanto abbia fatto bene a condividere il suo progetto artistico e quello che ha dentro. Nel suo percorso nel talent show, ha proseguito con una cover di “Jealous” di Labrinth e poi, durante le Last Call, ha interpretato il pezzo “En e Xanax” di Samuele Bersani. Dargen non ha dubbi: lo vuole nel suo Roster per i Live, convinto che Matteo sia “un artista importante”.

Nel roster di Dargen D’Amico, sono presenti i Disco Club Paradiso, Matteo Orsi e Beatrice Quinta.

Questo l’account Instagram di Matteo Orsi, concorrente di X Factor 2022.

La prima puntata di X Factor 2022, dedicata ai Live Show, andrà in onda giovedì 27 ottobre 2022, con la conduzione di Francesca Michielin. Quattro i giudici, con tre nuovi ingressi e un ritorno attesissimo: arrivano Ambra, Dargen D’Amico e Rkomi e torna, dietro al bancone, Fedez, già volto storico del programma di Sky Uno.