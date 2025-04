Marina Rei torna con Domenica Dicembre: tutto sul nuovo singolo

Marina Rei, vero nome Marina Restuccia, torna sulla scena musicale con un nuovo album d’inediti che uscirà il prossimo 16 Maggio 2025. Un lavoro a cui la cantante tiene particolarmente e che rappresenta un rinnovato percorso artistico. Dopo 10 anni dall’ultimo disco la cantante ha trovato la giusta dimensione per realizzare un nuovo disco. L’album, titolato Niente Amore, è prodotto da Riccardo Sinigallia, ed è anticipato dall’uscita del singolo Domenica Dicembre. Un brano intenso che rappresenta appieno l’artista.

Madre violinista e padre batterista, Marina Rei ha respirato musica sin da bambina e non poteva non lavorare nel contesto discografico. Voce originale e talento indiscusso ha sempre dimostrato una certa curiosità verso i cambiamenti e l’evoluzione del mondo discografico. Ha portato al successo diversi brani, ed è un’artista che ha sempre riscosso il favore della critica. Per un periodo si è allontanata dalla scena, ma non dalla musica che è sempre stata la sua compagna di vita.

Oggi è pronta ad intraprendere una nuova sfida professionale,, certa che i tanti fan apprezzeranno Niente amore, espressione di sonorità originali d’ispirazione soul. A confermarlo il singolo Domenica Dicembre, canzone che Marina Rei ha dedicato al padre. Nel testo è chiaro che si rivolge a lui in modo diretto e rievoca quel rapporto profondo e sincero che avevano: “Non perdo mai un’occasione / Per ricordarti in ogni tua espressione / Non è solo la forza a renderti invincibile”, queste alcune delle strofe del testo che mettono in evidenza quanto l’artista senta l’assenza del genitore.

Domenica Dicembre, Marina Rei ricorda il padre

Marina Rei ricorda il padre in Domenica Dicembre, un ricordo intenso e vivo che sembra confondersi con la realtà. Quel vuoto percepito dopo la perdita di un genitore viene riempito da un vissuto felice, da ricordi che tengono in vita i legami e che rendono l’assenza sicuramente meno dolorosa. La cantante ha scelto di mostrare le sue mancanze e quelle fragilità originate da eventi che hanno segnato profondamente il suo vissuto.

“Come stai, io non mi abituo mai”, così canta l’artista ribadendo che l’assenza non sarà mai normalità. Con Domenica Dicembre Marina Rei mette in evidenza anche l’autenticità dei suoi sentimenti. Nel testo l’artista rivela tutto il suo dolore e disagio: “…e adesso che ti cerco continuamente/ mi disorienta questo vuoto immenso/ inseguendo una logica/ mi fermo a guardare il cielo.”

Marina Rei, tutti i successi dell’artista

Marina Rei ha esordito con il nome di Jamie Dee, e ha conquistato un successo internazionale. E’ un’artista di talento, con una vasta conoscenza del mondo della musica, non a caso ha esplorato diversi generi. Nel 1995 firma il suo primo singolo, Sola, con il nome di Marina Rei, ma è solo con il debutto al Festival di Sanremo 1996 che conquista la popolarità: si piazza al terzo posto delle Nuove Proposte con il brano Al di là di questi anni con cui vince anche il Premio della Critica.

Tra i brani di successo della sua discografia Donna, Anime belle e L’incantevole abitudine e Primavera, cover di una nota hit internazionale. Negli ultimi anni la Rei ha collaborato con diversi artisti di successo, tra questi Carmen Consoli, Max Gazzè. La cantante vanta anche il titolo di scrittrice: nel 2022 ha pubblicato il romanzo Un giorno nuovo.