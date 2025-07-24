Mariah Carey, dopo quasi otto anni ecco “Here For It All”

Mariah Carey torna con un nuovo album di inediti attesissimo. La pubblicazione del suo nuovo disco, “Here For It All”, è atteso per settembre e promette novità significative con nuove collaborazioni ma anche un clamoroso ritorno al passato.

Mariah Carey è pronta a riconquistare le classifiche. Dopo sette anni di silenzio discografico, l’icona del pop e dell’R&B annuncia l’arrivo di un nuovo album di cui ha già rivelato il titolo, “Here For It All”.

L’album è annunciato in uscita il 26 settembre 2025. La notizia stata ufficializzata con un teaser pubblicato sul suo profilo Instagram, accompagnato da un breve frammento del brano che darà il titolo al suo sedicesimo album in studio.

Maria Carey, il nuovo disco

“Here For It All” promette di essere un ritorno alle sonorità che l’hanno resa celebre, mescolando soul, pop e qualche incursione urban contemporanea. L’artista ha spiegato di voler raccontare in questo disco “tutto ciò che ho vissuto, tutto ciò che ancora voglio dire. È un viaggio personale ma anche una celebrazione di quello che sono diventata.”

Il singolo pubblicato a giugno che ha anticipato la produzione del nuovo album – “Type Dangerous” – inizialmente non era stato confermato come primo estratto ufficiale. Tutto è stato mantenuto nel massimo riserbo. Ma il disco, presentato anche in un paio di esibizioni live e in televisione, ha restituito l’immagine di una Mariah Carey decisamente ispirata.

Mariah Carey, sedicesimo disco in studio

La cantante, 56 anni, sembra essere tornata a quelle che erano le dimensioni e le atmosfere di uno dei suoi dischi più riusciti – “Butterfly” ­– pubblicato nel 1997. Tant’è che ad affiancarla nel progetto ci sono autori e artisti come Jermaine Dupri e Bryan-Michael Cox, oltre ad alcune collaborazioni ancora non annunciate ma delle quali si vocifera molto: Pharrell Williams, è uno dei nomi attualmente più gettonati.

I fan si aspettano anche un duetto con un giovane artista della scena attuale, sulla scia del successo ottenuto da Carey con artisti come Khalid e Ariana Grande anche in considerazione del fatto che la cantante ha sempre rivendicato con un certo orgoglio il suo ruolo di mentore.

Prossimamente a Las Vegas

“Here For It All” arriva in un momento di grande fermento per la carriera della cantante. Oltre all’album, è previsto un documentario celebrativo in uscita su Apple TV+, mentre circolano voci su un possibile show-residency a Las Vegas per l’inverno 2025-26 che potrebbe fruttarle un sacco di soldi e che si dovrebbe prolungare per quasi tutto l’anno prossimo.

La notizia dell’album è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e dai media musicali. Tra i primi a pubblicare le indiscrezioni Rolling Stone: “Mariah Carey è tornata. E sembra più ispirata che mai” scrive il magazine americano.

Mariah Carey, Sugar Sweet è il secondo disco

Con “Here For It All”, Mariah Carey si prepara dunque a tornare protagonista. E se è vero che ogni sua pubblicazione diventa un evento mediatico, questo nuovo capitolo promette di essere qualcosa di più: un album che unisce memoria e visione, passato e presente. Una diva non si ferma mai. E Mariah, a quanto pare, è davvero pronta per tutto.

Proprio per domani – venerdì – è previsto il secondo lancio del disco: si initola Sugar Sweet