Mariah Carey, altri dettagli sul nuovo album Here for It All: collaborazioni e sorprese

Ci sono diverse novità sul nuovo album che Maria Carey ha voluto anticipare ai suoi fan a cominciare dalla tracklist e da alcune collaborazioni di prestigio, ufficiale anche la data d’uscita del nuovo album Here for It All, in uscita il 26 settembre.

Dopo sette anni di attesa, Mariah Carey torna con un nuovo progetto discografico. Il 26 settembre uscirà infatti Here for It All, il suo sedicesimo album in studio, anticipato da una campagna social che ha immediatamente suscitato molto interesse tra i fan e gli addetti ai lavori.

Si tratta del primo lavoro inedito dalla pubblicazione di Caution nel 2018, e segna il ritorno di una delle voci più iconiche della musica pop e R&B.

Mariah Carey, un ritorno (non) annunciato

Nel frattempo Mariah Carey ha tenuto viva l’attenzione con alcune pubblicazioni celebrative di classici come The Emancipation of Mimi, Butterfly e Rainbow, oltre al costante successo dei suoi evergreen natalizi che sono diventati uno dei capisaldi assoluti del suo archivio e della sua programmazione. Ma considerando gli oltre sette anni di attesa, un nuovo album di inediti era ovviamente attesissimo.

Collaborazioni e brani

La tracklist, come noto, include undici canzoni, ma quello che si sta scoprendo oggi riguarda numerose collaborazioni prestigiose che compariranno sul disco: Anderson Paak appare nel brano Play This Song, mentre le leggendarie Clark Sisters, oltre cinquant’anni di attività artistica una vera leggenda del gospel e della musica sacra, presteranno le loro voci a Jesus I Do. Type Dangerous, già lanciato come primo singolo, sta andando piuttosto bene mentre c’è molta curiosità per Sugar Sweet, che vede la partecipazione di Shenseea e Kehlani.

Stando alle indiscrezioni la canzone My Love, inserita nella tracklist senza ulteriori spiegazioni, non sarebbe altro che l’omonima e celeberrima ballata dei Wings del 1973 scritta da Paul McCartney per sua moglie Linda.

Un ponte tra passato e futuro

L’album riflette la volontà di Mariah Carey di coniugare la sua tradizione musicale con nuove sonorità. Negli ultimi anni, l’artista non si è limitata a pubblicare musica: ha continuato a influenzare la cultura pop, è stata ospite di remix al fianco di Ariana Grande, anche lei attesissima dopo la conferma del suo prossimo tour, e Latto e ha mantenuto il suo ruolo di regina indiscussa del Natale.

Con Here for It All la cantante torna a rivendicare il suo spazio nel panorama contemporaneo, puntando su collaborazioni intergenerazionali e sonorità che mescolano pop, R&B e gospel.

Questa la tracklist di Here for It All

Mi

Play This Song (feat. Anderson .Paak)

Type Dangerous

Sugar Sweet

In Your Feelings

Nothing Is Impossible

Confetti & Champagne

I Won’t Allow It

My Love

Jesus I Do (feat. The Clark Sisters)

Here for It All