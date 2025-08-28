Ariana Grande annuncia il ritorno sul palco con il tour Eternal Sunshine 2026

Dopo diversi anni di assenza dai palchi, sei in tutto, Ariana Grande ha ufficializzato il suo grande ritorno con l’Eternal Sunshine Tour 2026.

L’annuncio arriva in modo abbastanza sorprendente dopo qualche accenno criptico sulle sue pagine social.

Ariana Grande, attesissimo ritorno live

Si tratta della prima conferma dopo che l’ultimo tour mondiale, quello di Sweetener, tra il 2018 e il 2019 aveva registrato oltre 1,3 milioni di spettatori consacrando la popstar come una delle voci più amate della scena internazionale.

Il tour di Ariana Grande prenderà il via a giugno dagli Stati Uniti e proseguirà per tutta l’estate, toccando alcune delle arene più importanti del Nord America prima di approdare a Londra per una residenza di cinque serate alla O2 Arena, già annunciate come eventi unici per il Regno Unito.

Per la verità le date viste le richieste da parte del pubblico potrebbero essere anche molte di più: e moltissimi sono i fan che stanno chiedendo con insistenza che lo show possa anche essere trasferito in Europa, per lo meno con alcune repliche nelle piazze più importanti.

Il teaser e l’annuncio social di Ariana Grande

L’indizio era arrivato poche ore prima con un video pubblicato sui canali social della cantante: atmosfere sci-fi, una voce elettronica che parlava di un “file corrotto corretto” e infine la scritta “See you next year… announcement loading”.

Un modo enigmatico ma efficace per anticipare un ritorno tanto atteso, accompagnato da alcune immagini legate al cortometraggio Brighter Days Ahead, uscito in parallelo alla deluxe edition di Eternal Sunshine nel 2025, ultima pubblicazione della cantante.

Le date ufficiali del tour

L’Eternal Sunshine Tour partirà il 6 e 9 giugno 2026 da Oakland, in Georgia, per poi fare tappa a Los Angeles, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montréal e Chicago. La parte europea invece, prevede – almeno per ora – cinque date consecutive alla O2 Arena di Londra: 15, 16, 19, 20 e 23 agosto. Si tratta di un impegno significativo che coinvolgerebbe non meno di 80mila persone. Ma è inutile sottolineare che le aspettative per la superstar portata al successo dalla Disney sono enormemente più alte.

Si tratta del primo ritorno live di Ariana Grande dal 2019: tra pandemia e nuovi progetti, la cantante aveva ridotto le sue apparizioni a pochi premi e show di beneficenza, anche in considerazione di fatti molto gravi.

La memoria torna infatti al gravissimo attentato di Manchester dove un estremista islamico si fece esplodere nel foyer del palasport uccidendo 22 persone e ferendone quasi un migliaio, alcune delle quali molto gravemente. Ariana Grande rimase profondamente colpita anche dalla morte di Mac Miller, suo fidanzato per alcuni anni, scomparso tragicamente nel 2018

Biglietti e prevendite

Ma ora per Ariana Grande è il momento di tornare in attività. I biglietti saranno disponibili a partire dal 16 settembre in prevendita tramite Live Nation, Ticketmaster e il sito ufficiale di Ariana Grande. La vendita generale scatterà per i non iscritti il 18 settembre. Sono previsti pacchetti VIP con benefit esclusivi: accesso anticipato, lounge dedicata, gadget personalizzati e incontri con l’artista.

Un album da portare sul palco

La tournée servirà a portare dal vivo l’ultimo lavoro discografico, Eternal Sunshine, pubblicato ormai quasi un anno e mezzo fa ma mai promosso dal vivo, e arricchito pochi mesi fa dalla versione deluxe Brighter Days Ahead. L’album ha riscosso recensioni entusiastiche: NME lo ha definito “il progetto più sofisticato” nella carriera della cantante, segno della sua crescita artistica.

Un legame speciale con il pubblico

Ariana Grande non si esibisce in un tour completo dal 2019, quando portò in giro per il mondo Sweetener in uno show con pochissime date per poi tornare Manchester con l’evento benefico One Love, dedicato alla memoria delle persone uccise o ferite durante il suo show del 2016. Quasi certamente Ariana Grande tornerà a Manchester anche l’anno prossimo.

Un evento globale

L’Eternal Sunshine Tour 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti dell’anno. Non si tratta soltanto di una serie di concerti, ma di un ritorno in grande stile di una popstar che, a soli 32 anni, è già un’icona mondiale.

Londra è per ora l’unica tappa europea annunciata, ma i rumors parlano già di possibili nuove date in città come Parigi, Berlino e Milano cui la cantante è molto legata.

Ariana Grande si è esibita live in Italia solo tre volte: a Milano (2015), Roma e Torino (2017).