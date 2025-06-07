Maria De Filippi pronta a cambiare i Prof di Amici? Clamorosi addii

Il pubblico non ha ancora fatto in tempo ad assimilare l’epilogo di questa edizione di Amici che si è conclusa il mese scorso con la vittoria del ballerino 18enne Daniele Doria, che già spuntano i primi rumors su quella futura. È ancora presto per conoscere i dettagli ufficiali, ma sicuramente qualcosa si muove dietro le quinte del programma di Maria De Filippi.

Il talent show di Canale 5, che da quasi venticinque anni forma artisti destinati al successo, sembra essere già in fermento per ciò che verrà presentato in autunno, quando le porte della scuola televisiva più famosa d’Italia si riapriranno per accogliere nuovi talenti tra canto e danza.

Le indiscrezioni non riguardano solo i nomi dei possibili allievi o le modifiche al regolamento, ma soprattutto le voci riguardanti il corpo docente. Da sempre, il cast dei professori è un elemento chiave del programma: le dinamiche tra insegnanti, i loro metodi e i contrasti interni spesso catalizzano l’attenzione quanto – se non più – delle esibizioni. E quest’anno, a quanto pare, proprio tra i professori potrebbe esserci una nuova scossa.

Ad Amici sostituzione in arrivo?

I riflettori sono puntati in particolare su una delle figure introdotte nella passata edizione. Un nome che ha fatto discutere, che ha diviso il pubblico e che ora potrebbe essere a un passo dal lasciare la trasmissione.

Le voci si rincorrono e, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, i fan più attenti stanno già elaborando teorie e scenari per il futuro.La professoressa al centro del gossip è Deborah Lettieri, arrivata nel team dei docenti di danza nella stagione appena conclusa. La sua presenza, fin dall’inizio, ha fatto discutere: apprezzata da una parte del pubblico per l’approccio energico e contemporaneo, è stata invece criticata da altri per i metodi giudicati troppo rigidi o poco efficaci.

A complicare il suo percorso, una serie di contrasti accesi con Alessandra Celentano, storica insegnante di danza classica, con cui Deborah ha spesso avuto opinioni opposte. Ma a pesare ancora di più è stato l’andamento del Serale: nessuno dei suoi allievi è arrivato in fondo alla gara e, già dalla quinta puntata, la sua figura ha cominciato a perdere centralità, con un ruolo sempre più marginale.

Da lì, le prime voci su un possibile abbandono, poi alimentate da alcuni segnali sui social e dai silenzi della diretta interessata. C’è chi ipotizza che la Lettieri possa aver deciso di dedicarsi a nuovi progetti, lasciando così il programma dopo una sola edizione. Ma la curiosità si intensifica davanti alla prossima domanda: se davvero il suo posto dovesse vacillare, chi potrebbe sedere dietro quella cattedra a settembre? Due nomi emergono su tutti: Raimondo Todaro e Angelo Madonia. Il primo conosce bene il mondo di Amici, avendone fatto parte per tre stagioni prima di lasciare proprio per far spazio a Deborah. Il secondo, invece, è reduce da un addio turbolento a Ballando con le Stelle, dopo una controversa sostituzione che lo ha escluso nelle fasi finali del programma.