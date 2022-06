Marco Mengoni si esibirà in concerto a Villa Manin, Codroipo (provincia di Udine), in Friuli Venezia Giulia. Si tratta della prima tappa dell’atteso “Marco negli Stadi” tour 2022. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sul concerto che si terrà il 14 giugno.

Marco Mengoni, concerto a Villa Manin, biglietti

Sono ancora disponibili posti per il concerto di Marco Mengoni a Villa Manin. Il prezzo -posto unico- è di 57.50 euro. Clicca qui.

Marco Mengoni, concerto a Villa Manin, scaletta concerto

Non è stato ancora ufficializzata la scaletta del concerto di Marco Mengoni negli Stadi. Non mancheranno i grandi classici della sua carriera fino agli ultimi brani rilasciati. Spazio quindi per “Guerriero”, “L’essenziale”, “Ti ho voluto bene veramente”, “Hola”, “Sai che”, “Pronto a correre”, “Io ti aspetto”, “Muhammad Alì”, “Parole in circolo”, “Ma stasera”, “Cambia un uomo”, “Il meno possibile”, “Mi fiderò” e “No stress”.

L’ultimo disco pubblicato da Marco Mengoni è Materia (Terra) ed è stato pubblicato il 3 dicembre 2021. L’album ha debuttato al secondo posto della classifica Fimi dei dischi più venduti nella settimana dell’esordio. Undici i pezzi presenti.

Marco Mengoni, concerto a Villa Manin, come arrivare

Villa Manin si trova in Piazza Manin 10. Ecco le informazioni su come arrivare:

In auto

Autostrada A4 – uscita Latisana – direzione Codroipo – 15 km dall’uscita autostradale

In treno

Stazione Codroipo – in taxi 5 minuti

In aereo

Aeroporto di Trieste – tempo di percorrenza 1 ora

Aeroporto di Venezia – tempo di percorrenza 1 ora e mezza

Come riportato, Villa Manin include un parco monumentale di 18 ettari che custodisce alberi secolari e statue allegoriche.

La data zero negli Stadi è quella di Villa Manin che si terrà il 14 giugno 2022. Successivamente, tappa a San Siro il 19 giugno e Stadio Olimpico a Roma il 22 giugno 2022. Nella tappa romana, annunciati dallo stesso cantante, ci saranno Gazzelle e Madame. Ancora nessuna anticipazioni sugli ospiti di sabato 19 giugno 2022.