Marco Mengoni si esibirà questa sera al Palazzo dello Sport a Roma con una nuova data del suo “Mengoni Live 2022”, iniziato dopo il tour negli Stadi di questa estate. Il concerto prevede i più noti successi della carriera del cantautore (da Guerriero a Esseri Umano) e include anche i brani più recenti presenti nei suoi ultimi dischi -di una trilogia- “Materia (Terra)” e “Materia (Pelle).

Qui sotto tutte le informazioni e anticipazioni, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Marco Mengoni, Roma, 21 ottobre 2022, Biglietti

Sono disponibili solo biglietti per il Secondo Settore Numerato per il concerto di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport a Roma. Il prezzo è di 63.25 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marco Mengoni, Roma, 21 ottobre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del live di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport a Roma. Il concerto inizierà alle 21.

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Palazzo dello Sport a Roma, come arrivare?

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma per il concerto di Marco Mengoni. Qui le indicazioni per i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.