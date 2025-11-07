Marco Mengoni ha dichiarato di soffrire di disformismo, un disturbo ereditario che gli è comparso sin dall’adolescenza.

Marco Mengoni, come si chiama il disturbo che lo ha segnato in passato e come ne è uscito

Marco Mengoni: tra gli artisti più amati della scena musicale italiana, reduce di due vittorie al Festival di Sanremo e di numerosi brani di successo. Il cantante è stato anche co-conduttore della kermesse musicale insieme ad Amadeus, ed è salito sul palco dell’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia. Prima di tutta questa popolarità, Mengoni ha però sofferto di un disturbo che gli ha ostacolato la quotidianità: lui stesso ha raccontato di soffrire di dismorfismo.

La diagnosi di Marco Mengoni e la cura

Il suo è un disturbo corporeo che viene contraddistinto da un’eccessiva preoccupazione per i propri difetti fisici. Questi pensieri causano quindi una sofferenza clinica significativa e, di conseguenza, comportamenti che vanno nell’eccesso. L’artista ha inoltre fatto sapere che, a soffrire di dismorfismo, sono state anche sua madre e alcune zie. Un disagio – questo – che ha sempre portato loro a “non indossare mai gonne perché ritenevano di non avere belle gambe“. Mengoni ha quindi individuato le origini di questo disturbo già nel periodo della sua adolescenza, quando pesava più di 100 chili ed era convinto di non piacere.

Il dismorfismo può tra l’altro non essere legato solo al peso, ma anche ad altre caratteristiche fisiche che sono ritenute negative dalla persona. Questo disturbo può portare a malattie più serie, che si possono trasformare anche in gravi disturbi dell’alimentazione o in depressione. In più occasioni, il cantante ha quindi fatto presente il grande lavoro fatto su sé stesso grazie ad un percorso di psicoterapia, che lo ha aiutato nei momenti più difficili della sua vita.

Cos’è il dismorfismo corporeo e come si cura

Questo tipo di disturbo può portare l’individuo all’incapacità di percepire la reale immagine di sé. Un’attenzione che può focalizzarsi su una parte del corpo oppure su più difetti fisici, vissuti spesso come un disagio enorme. Si reagisce quindi nascondendo la parte del corpo ritenuta “sgradevole“, rendendola quindi una vera e propria ossessione. Non solo origine familiare, questo disturbo può nascere anche a seguito di episodi traumatici, come quelli che vivono le persone vittime di bullismo o di body shaming.

Una diagnosi precoce può far sì che il disturbo venga trattato in maniera preventiva, senza farlo sfociare in disturbi della personalità o della condotta alimentare. Bisogna quindi consultare uno psicodiagnosta che individui la presenza di disfunzionalità a carico della personalità. In caso di disturbi alimentari, è necessario il supporto del nutrizionista e/o del dietologo che vada ad integrare le cure con una sana e adeguata alimentazione.