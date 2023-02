Periodo d’oro per Marco Mengoni, reduce dalla vittoria al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”. Il cantautore ha annunciato il tour negli Stadi e, in queste ore, ecco arrivare una notizia che celebra, ancora di più, il grande riscontro e successo dell’artista. Il 15 luglio 2023 è in programma un gran finale: in quella data il cantautore sarà, infatti, protagonista di un evento live unico ed eccezionale in programma al Circo Massimo a Roma, location deputata ai grandi happening e pronta ad accogliere il pubblico di Mengoni per una data eccezionale che chiude la sua fortunatissima stagione live estiva. Marco Mengoni questa estate è pronto a tornare live negli stadi con il tour

Marco Mengoni ha annunciato, da mesi, il tour Marco Negli Stadi, di cui sono già sold out le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano.

Nei prossimi mesi verrà pubblicato anche il nuovo album, terzo e ultimo capitolo della trilogia “Materia”, dopo i due precedenti tasselli, Terra e Pelle. La data al Circo Massimo è la celebrazione di questi ultimi due anni incredibili per Marco Mengoni, iniziati con la pubblicazione di Materia (Terra) a dicembre 2021 e proseguiti con due imperdibili show negli stadi di Milano e Roma la la scorsa estate e ad una serie di palazzetti sold out in autunno insieme all’uscita dell’album Materia (Pelle) e alla vittoria del 73° Festival di Sanremo con il brano “Due vite”.

Marco Mengoni, concerto al Circo Massimo a Roma, Biglietti

I biglietti per la data al Circo Massimo saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 23 febbraio in prevendita anticipata My Live Nation (cliccando qui), in vendita generale dalle ore 11.00 di venerdì 24 febbraio su www.ticketone.it, www.ticketmaster .it, su ticketmaster.it.