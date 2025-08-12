Marco Carta rompe il silenzio sul suo stato di salute: “Dolori fortissimi..”

Nei giorni scorsi, un’assenza improvvisa aveva destato curiosità e preoccupazione tra i fan. L’annullamento di una data già programmata e il silenzio sui social avevano alimentato domande, mentre l’artista sardo, lontano dal palco, si dedicava alle proprie necessità. Chi lo segue da tempo sa che il contatto diretto con il pubblico è parte fondamentale del suo percorso.

La comunità di ascoltatori e sostenitori, sparsa in tutta Italia, ha dimostrato affetto costante anche in questi giorni particolari. Sui canali ufficiali si sono moltiplicati i messaggi di incoraggiamento, con frasi cariche di energia positiva e ricordi condivisi delle ultime esibizioni. Un legame saldo, costruito in anni di musica e incontri, che sembra resistere a ogni pausa forzata.

Molti ricordano le tappe estive recenti, in cui il cantante aveva mostrato grande entusiasmo e vitalità. Proprio per questo, la sospensione di un appuntamento atteso è apparsa anomala. Dietro le quinte, tuttavia, si stava consumando una vicenda che avrebbe richiesto prudenza e attenzione da parte dell’artista e del suo entourage.

Anche i colleghi del mondo dello spettacolo hanno espresso solidarietà attraverso commenti e messaggi privati. Questa rete di vicinanza ha creato un’atmosfera di sostegno collettivo, in attesa di poterlo rivedere sorridente e pronto a cantare di nuovo dal vivo.

Un ritorno atteso dai fan

Dopo giorni di silenzio, Marco Carta è riapparso sui social con un breve video, sorridente e più disteso. Come racconta Il Fatto Quotidiano, il cantante ha confermato di essere “a casa, tranquillo” e di trovarsi in “fase di netta ripresa” dopo un ricovero a Milano che lo aveva costretto a fermarsi. Ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli ha mostrato vicinanza e affetto, spiegando che sta pianificando le prossime tappe del “Solo Fantasia Tour”.

Carta ha rivelato che il problema era arrivato all’improvviso, nella notte successiva a un concerto a Rosolina Mare. Dolori acuti e una condizione di salute già delicata, dovuta a un’operazione subita anni fa, lo avevano costretto a un trasferimento urgente in ospedale. Qui i medici gli hanno detto chiaramente che non avrebbe potuto esibirsi e che era “in pericolo”, iniziando subito una cura antibiotica.

Il racconto della notte difficile

Nel video, l’artista ha ricordato quella notte come un momento di grande difficoltà, con un viaggio doloroso e lungo per raggiungere la struttura sanitaria. Dopo la valutazione, è stato trattenuto almeno una notte per monitoraggio. Nonostante la gravità iniziale, ha assicurato di sentirsi molto meglio e di essere determinato a recuperare in pieno.

Il cantante ha espresso gratitudine verso il personale del San Donato e verso il comitato di Porto Torres per la comprensione, confermando che si valuterà se recuperare il concerto saltato. Le altre date, invece, restano confermate. Ai fan ha dedicato parole cariche di emozione: sentirsi “visto, voluto bene e amato” è stato per lui un sostegno prezioso in un momento così delicato.