Mara Maionchi rompe il silenzio: “Un grande nome che ho scoperto non mi cerca più”. Lo sfogo amaro della produttrice discografica

Mara Maionchi racconta la sua visione sulla musica di oggi e condivide un pensiero personale su un artista che ha lanciato.

Negli ultimi decenni la musica italiana ha visto nascere carriere memorabili, segnate da figure che hanno lasciato un’impronta indelebile. Tra queste, un ruolo centrale lo ha avuto chi, lontano dai riflettori del palco, ha saputo riconoscere talenti ancora acerbi e trasformarli in nomi di grande richiamo. Mara Maionchi appartiene a questa ristretta cerchia di professionisti che hanno fatto della scoperta e della promozione di artisti una vera missione.

Conosciuta per il suo carattere diretto e senza fronzoli, la produttrice discografica ha vissuto in prima persona i cambiamenti del settore, osservando come il mercato sia passato da progetti solidi e di lungo periodo a un consumo rapido e fugace delle novità.

Il suo racconto non si limita soltanto alla trasformazione della musica, ma tocca anche la dimensione umana dei rapporti professionali. Dietro a ogni artista c’è un legame costruito negli anni, fatto di fiducia, lavoro e aspettative reciproche. Quando queste relazioni cambiano, anche chi ha contribuito a costruirle si ritrova inevitabilmente a fare bilanci personali.

Nelle sue recenti dichiarazioni emerge una riflessione che va oltre il semplice mestiere. C’è spazio per la nostalgia, per la consapevolezza di aver dato tanto al mondo musicale e per la constatazione che alcune connessioni importanti si siano allentate nel tempo.

La musica che corre troppo veloce

Parlando dell’attuale panorama musicale, Maionchi mette in evidenza la differenza con il passato. Oggi, secondo lei, si vive di successi rapidi e destinati a sparire in breve tempo, a differenza di canzoni che in altre epoche sono diventate parte della memoria collettiva. La velocità con cui si consuma la musica porta con sé il rischio di sacrificare la profondità artistica, riducendo tutto a personaggi momentanei e brani destinati a evaporare.

Pur non condividendo appieno i linguaggi delle nuove generazioni, come rap e trap, non si sente di criticarli con durezza. Anzi, ammette che probabilmente la difficoltà di comprendere queste tendenze deriva dalla distanza generazionale. Come ricorda l’Huffingtonpost, il suo sguardo è quello di chi non si sottrae al confronto, pur restando legata a una concezione di musica che punta a durare nel tempo.

Lo sfogo su un artista che non si fa più vivo

Maionchi, nell’intervista rilasciata a Libero, ha parlato anche di un episodio che la riguarda più da vicino. Dopo Gianna Nannini, decise di scommettere con decisione su Tiziano Ferro, riconoscendo subito il talento della sua voce e intuendone le potenzialità. Quella scelta si rivelò vincente, dando vita a una carriera straordinaria.

Oggi però, come ha ammesso con schiettezza, il rapporto con il cantante sembra essersi interrotto. “Ora non si fa più vivo e mi dispiace un po’”, ha detto, lasciando emergere una nota di amarezza. Le sue parole hanno colpito per la sincerità con cui ha mostrato non solo il lato professionale, ma anche quello personale, rivelando quanto i legami costruiti nel tempo possano lasciare segni profondi quando cambiano direzione.