Stasera su Tv8 andranno in onda i primi Bootcamp di X Factor 2024. A selezionare la prima rosa di concorrenti saranno Jake La Furia e Achille Lauro.

Comincia per i giudici la fase di vera e propria costruzione della propria squadra. Per riuscire a farlo al meglio occorre avere le idee chiare: ogni giudice ha infatti a disposizione solo quattro sedie dove far sedere i concorrenti scelti, e fino all’ultima esibizione può effettuare dei cambi, i temutissimi “switch”, con cui possono decidere se dare il posto a un altro concorrente.

Una fase che diventa carichissima di tensione anche per gli artisti che, oltre a riuscire a ottenere una sedia, devono sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto. In apertura di puntata un momento di confronto diretto tra i giudici, che anticipa di fatto l’inizio delle strategie: i quattro scoprono per la prima volta quali concorrenti gli sono stati assegnati dal team musicale di X Factor, a formare quattro squadre da 12 concorrenti ciascuna che comprendono ovviamente gli X Pass scelti in fase di Audizioni.

Di fronte al tabellone con le facce degli artisti protagonisti dei Bootcamp, il quartetto può decidere anche di effettuare eventualmente degli scambi last minute, a seconda dei loro progetti e dei loro desideri da raggiungere in questa edizione. Scelti ufficialmente i componenti delle squadre, i primi a dare il via ai Bootcamp di #XF2024 sono Jake La Furia ed Achille Lauro: rivedono ciascuno i propri 12 concorrenti e scelgono così i quattro che possono portare con sé alla successiva e decisiva fase degli Home Visit. I tre giudici non coinvolti nella scelta assistono dal vivo e commentano, talvolta dando dei piccoli consigli al diretto interessato, l’operato dal giudice attivo al tavolo.

Se siete curiosi di scoprire chi saranno i cantanti scegli dai due giudici, potete cliccare qui e leggere tutte le anticipazioni e le scelte.