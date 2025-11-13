Mango e quell’incontro nel 1975: il nome famoso che gli aprì la porta del successo

Un cantante che è stato negli anni un vero punto di riferimento per il panorama musicale italiano. Giuseppe Mango, famoso soprattutto con il nome di Mango, è stato in grado di unire influenze pop, rock, jazz, world music e sonorità mediterranee. Originario di Lagonegro (Basilicata) e nato nel 1954, si è approcciato alla musica sin da giovanissimo, avvicinandosi già da subito a diversi strumenti come la chitarra e il pianoforte. L’artista, scomparso l’8 dicembre 2014, ha mosso i suoi primi passi insieme ai fratelli, con cui è arrivato a Roma nel 1975 per sostenere l’esame alla Siae e diventare così musicista professionista. Da quel momento è cambiato tutto.

L’incontro fatidico che gli ha cambiato la vita

Proprio quando si è trasferito nella Capitale, ha incontrato il cantautore Renato Zero che, dopo aver ascoltato i suoi brani, lo ha presentato a Franco Migliacci, produttore della RCA. Proprio per quell’etichetta, nel 1976 Mango ha inciso il suo primo album La mia ragazza è un gran caldo, con cui ha catturato l’attenzione del grande pubblico italiano ma soprattutto di due grandi interpreti della canzone italiana come Patty Pravo e Mia Martini. La prima ha infatti inciso una cover di Tu pioggia, io mattino e Per te che mi apri l’universo, mentre la seconda del brano Se mi sfiori.

Tutti i brani di La mia ragazza è un gran caldo sono stati scritti da Mango, da suo fratello Armando, con cui ha collaborato per gran parte della sua carriera, e con Silvano D’Auria che era all’epoca assistente musica della RCA.

La vita privata di Mango

La vita del cantautore è stata vissuta con la cantante Laura Valente, ex voce del gruppo Matia Bazar. I due si sono incontrati verso la fine degli anni ’80 e da quel momento non si sono più lasciati, tanto che il loro rapporto è stato segnato da una grande profondità sia a livello personale che professionale. Lei ha infatti collaborato alla scrittura dei testi del marito e i due hanno vissuto una vita familiare molto tranquilla e riservata, restando sempre lontani dai riflettori. Dalla loro storia d’amore sono nati i figli Angelina, oggi cantante di successo, e Filippo.

Mango è scomparso tragicamente nel 2014, quando è stato colpito da un malore improvviso durante un concerto al palasport di Policoro, in provincia di Matera. Il cantante è deceduto per un infarto a soli 60 anni, accasciandosi a terra davanti al pubblico e non rianimandosi più.