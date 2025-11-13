Mango e quell’incontro nel 1975: il nome famoso che gli aprì la porta del successo
Prima del successo, Mango ha fatto un incontro magico con uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano.
Un cantante che è stato negli anni un vero punto di riferimento per il panorama musicale italiano. Giuseppe Mango, famoso soprattutto con il nome di Mango, è stato in grado di unire influenze pop, rock, jazz, world music e sonorità mediterranee. Originario di Lagonegro (Basilicata) e nato nel 1954, si è approcciato alla musica sin da giovanissimo, avvicinandosi già da subito a diversi strumenti come la chitarra e il pianoforte. L’artista, scomparso l’8 dicembre 2014, ha mosso i suoi primi passi insieme ai fratelli, con cui è arrivato a Roma nel 1975 per sostenere l’esame alla Siae e diventare così musicista professionista. Da quel momento è cambiato tutto.
L’incontro fatidico che gli ha cambiato la vita
Proprio quando si è trasferito nella Capitale, ha incontrato il cantautore Renato Zero che, dopo aver ascoltato i suoi brani, lo ha presentato a Franco Migliacci, produttore della RCA. Proprio per quell’etichetta, nel 1976 Mango ha inciso il suo primo album La mia ragazza è un gran caldo, con cui ha catturato l’attenzione del grande pubblico italiano ma soprattutto di due grandi interpreti della canzone italiana come Patty Pravo e Mia Martini. La prima ha infatti inciso una cover di Tu pioggia, io mattino e Per te che mi apri l’universo, mentre la seconda del brano Se mi sfiori.
Tutti i brani di La mia ragazza è un gran caldo sono stati scritti da Mango, da suo fratello Armando, con cui ha collaborato per gran parte della sua carriera, e con Silvano D’Auria che era all’epoca assistente musica della RCA.
La vita privata di Mango
La vita del cantautore è stata vissuta con la cantante Laura Valente, ex voce del gruppo Matia Bazar. I due si sono incontrati verso la fine degli anni ’80 e da quel momento non si sono più lasciati, tanto che il loro rapporto è stato segnato da una grande profondità sia a livello personale che professionale. Lei ha infatti collaborato alla scrittura dei testi del marito e i due hanno vissuto una vita familiare molto tranquilla e riservata, restando sempre lontani dai riflettori. Dalla loro storia d’amore sono nati i figli Angelina, oggi cantante di successo, e Filippo.
Mango è scomparso tragicamente nel 2014, quando è stato colpito da un malore improvviso durante un concerto al palasport di Policoro, in provincia di Matera. Il cantante è deceduto per un infarto a soli 60 anni, accasciandosi a terra davanti al pubblico e non rianimandosi più.