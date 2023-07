Data zero dei Maneskin domenica 16 luglio 2023 allo Stadio Nereo Rocco a Trieste con il loro tour negli Stadi. La band è pronta ad esibirsi, dal vivo, con i più noti successi della sua carriera, a partire dalle 21. A seguire tutte le informazioni sulla scaletta delle canzoni e sui biglietti disponibili.

Maneskin, Trieste, 16 luglio 2023, la scaletta del concerto

Non è ancora stata resa nota una scaletta ufficiale del concerto dei Maneskin negli Stadi. La data zero di Trieste sarà fondamentale per capire il numero e l’ordine di esibizione dei pezzi. Intanto, vi riportiamo i brani suonato al Forum di Assago, nella data di maggio, pezzi che saranno sicuramente reinterpretati dal vivo anche stasera:

Don’t Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Maneskin, Trieste, 16 luglio 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Maneskin a Trieste in data domenica 16 luglio 2023. Si parte dai 63,25 della Curva Furlan Alta Numerata fino arrivare ai 103,50 della Tribuna Pasinati Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Ecco le informazioni sugli orari, come riportato da Vivo Concerti:

Orari BIGLIETTERIA

16:00 – 21:00 Cassa vendita

17:00 – 21:00 Cassa accrediti

17:00 Apertura cancelli

21:00 INIZIO SHOW

Per quanto riguarda i parcheggi, ne sono stati previsti tre specifici di interscambio, situati al Saba Silos di piazza Libertà (a pagamento), al Montedoro Shopping Center di Muggia (gratuito) e al supermercato Eurospar di via dell’Istria (a pagamento).

Sono stati previsti dei servizi aggiuntivi con autobus che collegheranno questi tre parcheggi allo stadio Rocco lungo le seguenti direttrici, dalle ore 13.30 e fino al termine delle esigenze e a dopo la conclusione del concerto.