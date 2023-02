I Maneskin si esibiranno sabato 25 febbraio 2023 con la seconda data del loro Loud Kids Tour. La band, dopo aver infiammato Pesaro con la prima tappa, ha ufficialmente dato il via ai concerti in tutta Europa dopo l’enorme successo e riscontro ottenuto, in seguito alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2023. La tournée mondiale è ripartita lo scorso 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (SOLD OUT) e 25 luglio 2023. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500.000 biglietti. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti del live al Pala Alpitour di Torino.

Maneskin, Torino, 25 febbraio 2023, biglietti

Il concerto dei Maneskin a Torino è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del gruppo di sabato 25 febbraio 2023.

Maneskin, Torino, 25 febbraio 2023, la scaletta del concerto

Don’T Wanna Sleep

Gossip

Zitti E Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome Del Padre

Beggin’

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent’Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

Rush!, l’ultimo disco della band: il debutto nelle classifiche

Il nuovo album dei Maneskin,“Rush!”, pubblicato lo scorso 20 gennaio, ha conquistato le classifiche globali posizionandosi al #1 posto in 7 paesi, compresi Italia (#1 posto nelle classifiche FIMI di album e vinili), Francia, Giappone (chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Il disco è inoltre all’interno delle Top 5 di 10 paesi, fra cui il Regno Unito (#5), Germania (#3), Finlandia e molti altri. Seguiranno ulteriori aggiornamenti settimana prossima in merito alle classifiche ufficiali di altri paesi. Questi risultati vanno ad aggiungersi alla #3 posizione all’interno del Spotify Debut Album nel primo weekend in US e global e all’entrata – a sole 24 ore dall’uscita – nella classifica iTunes al #1 posto in 20 paesi, inclusi Italia, Stati Uniti, Francia e altri, e tra i primi 20 in 39 paesi, inclusi Regno Unito e Giappone, entrambi al terzo posto.