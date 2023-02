I Maneskin si esibiranno stasera, 23 febbraio 2023, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con la prima data del tour europeo Loud Kids Tour. La band è attesissima dopo l’enorme successo ottenuto negli ultimi anni. Dalla vittoria a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest -rappresentando l’Italia- il gruppo ha conquistato sempre più fama, superando i confini europei e spingendosi anche in America dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Da poco la band ha pubblicato il loro ultimo disco, Rush!, in gradi di arrivare anche in quinta posizione nella classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito. Dal disco sono stati estratti diversi singoli, tra i più recenti ricordiamo la struggente ballad “The loneliest” e l’energica “Gossip” con la partecipazione di Tom Morello. La band è stata ospite dell’ultima edizione di Sanremo, con un medley delle loto hit (incluse Zitti e buoni e “I wanna be your slave”). Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto di questa sera a Pesaro, alla Vitrifrigo Arena.

Maneskin, Pesaro, 23 febbraio 2023, info biglietti

Il concerto dei Maneskin a Pesaro, in data 23 febbraio 2023, è sold out. Non sono più disponibili biglietti per l’evento.

Maneskin, Pesaro, 23 febbraio 2023, scaletta

Top secret sulla scaletta dei Maneskin. Non è stata svelata alcuna anticipazioni sull’ordine di esecuzione dei brani. Sicuramente, oltre ai grandi classici della loro carriera, non mancheranno le ultime hit tratte dall’album “Rush!”

Probabilmente, ad aprire il live potrebbe essere la traccia Kool Kids.

Questa è la scaletta più recente per i live dei Maneskin. Ma attenzione, mancano tutte le tracce del loro ultimo lavoro:

Zitti e buoni

In nome del padre

Mammamia

Chosen

Womanizer

La paura del buio

Supermodel

Coraline

Close to the Top

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

If I can dream

For your love

We’re Gonna Dance on Gasoline

Torna a casa

Vent’anni

Angels

I Wanna Be Your Dog

Beggin’

Morirò da re

Touch Me

My generation

Lividi sui gomiti

I Maneskin sono già a Pesaro?

La band, come riportato, si trova già a Pesaro. Hanno cenato all’osteria Pasqualon e l’arena è blindatissima, senza possibilità di accesso alle prove dell’attesissimo live.

Orario e apertura porte del concerto a Pesaro

Il concerto s svolgerà giovedì 23 febbraio presso il Vitrifrigo Arena, in via Y. A. Gagarin. Ecco gli orari della serata. L’apertura della biglietteria e della cassa accrediti è prevista per le 19, medesimo orario per apertura delle porte. Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare alla Vitrifrigo Arena a Pesaro

Ecco come arrivare alla Vitrifrigo Arena a Pesaro per il concerto dei Maneskin.

Con i mezzi pubblici:

Circolare sinistra/destra – ore 6.00/21.00, fermata in Str. del Montefeltro

Linea 11 – ore 7.30/19.30, fermata in Via Gagarin

Linea 70 – ore 7.00/20.00 – fermata in Via Gagarin.

In auto:

Autostrada A14 uscita Pesaro/Urbino

Strada SS16 Adriatica

Parcheggi: All’esterno, un ampio parcheggio da 1.500 posti auto ed uno ad uso degli addetti di 100 posti auto, consentono un comodo accesso alla location