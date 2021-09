Un vero e proprio evento mondiale, in 7 continenti del mondo, per circa 24 ore. Ecco il Global Citizen Live 2021, avvenuto nella giornata del 25 settembre e con la presenza dei Maneskin, ospiti a Parigi. Eh sì, proprio la Francia, arrivata a un soffio dalla vittoria dell’Eurovision Song Contest, è diventata la sede della band italiana per la loro performance live.

“Global Citizen Live ha una missione: radunare i cittadini di tutto il mondo affinché agiscano per difendere il pianeta e sconfiggere la povertà. Ciò significa che inviteremo i leader mondiali, i filantropi e le aziende a fare meglio nell’affrontare la crisi climatica, la fame nel mondo e porre fine alla pandemia di COVID-19. Puoi unirti al movimento Global Citizen agendo per sostenere la campagna proprio qui. ”

Per circa 24 ore, si sono svolti una serie di concerti in sette continenti. La formazione costellata di star ha caratterizzato i nomi più importanti del passato e del presente: Duran Duran, Kylie Minogue, Delta Goodrem, Ed Sheeran, Lorde, BTS, Billie Eilish, Demi Lovato, The Weeknd, Elton John tra i nomi. E nella tappa parigina della trasmissione, i fan dell’Eurovision hanno potuto godersi il live dei Maneskin. La band era in scaletta insieme a Christine and the Queens, Black Eyed Peas ed Elton John. I Måneskin hanno entusiasmato il pubblico presente a Champ de Mars con lo sfondo della Torre Eiffel. Mica male no?

Ecco le canzoni interpretate dei Maneskin durante il loro mini concerto: “I Wanna Be Your Slave“, “Bury A Friend“, “For Your Love“, “Beggin” e -ovviamente- “Zitti E Buoni“, vincitrice dell’Esc 2021.

Ecco le parole del leader della band, Damiano, poco prima dello show: