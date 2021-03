Anche i Mamakass saliranno sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021. Sono stati, infatti, invitati dai Coma_Cose in occasione della terza serata della kermesse musicale, per collaborare ad una rivisitazione de “Il mio canto libero“, insieme ad Alberto Fortis.

I Mamakass sono produttori discografici, compositori e tecnici del suono che hanno già collaborato, in passato, nella loro carriera, con i Coma_Cose, in gara a Sanremo con il brano inedito “Fiamme negli occhi”

Si occupano principalmente della creazione del pezzo, partendo dalle origini fino al risultato finale, attraverso un percorso musicale creativo e produttivo.

I Mamakass sono formati da Fabio Dale’ e Carlo Frigerio. Si sono conosciuti nel 2007, nella band elettronica Smoking Presidents. Con il gruppo hanno ottenuto importanti consensi, tra i quali l’apertura del concerto di Vasco Rossi a Messina nel 2008.

La band si scoglie e pochi anni dopo, nel 2011, ecco la formazione dei Mamakass.

Tra le prime collaborazioni, quella con Andrea Nardinocchi nel remix del brano “Persi insieme”, poi con Dargen D’Amico per “Amo Milano” e “La mia generazione”.

Nel 2016, inizia ufficialmente la collaborazione con i Coma_Cose, diventando i produttori, co-compositori e polistrumentisti. Li accompagnano e suonano con loro in diversi eventi musicali non solo italiani ma anche esteri: il MI AMI ORA presso il Fabrique (Milano), il MI AMI Festival presso il Magnolia (Milano), a maggio 2018 in apertura ai Phoenix presso la La Gaîté Lyrique (Parigi) e il 2 aprile 2019 come ospiti all’Alcatraz (Milano).

Lavorano con J-Ax per il brano Timberland Pro e nel 2019 con i Subsonica per il brano “Aurora sogna”. Per Raphael Gualazzi collaborano nelle canzoni “Immobile Aurora”, “Vai via”, “Broken Bones”.

Negli ultimi mesi, infine, hanno prodotto, mixato e suonato le tracce “Il giorno dopo (CAROTA #1) feat. Willie Peyote”, “Colorado (CAROTA #2), “Mare di cartone (CAROTA #3)” contenuti in Carota (EP) de Lo Stato Sociale pubblicato da Garrincha Dischi/Universal Music Italia.