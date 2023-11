Malati di gioia è il brano inedito di Sarafine, presentato nella semifinale di X Factor 2023. La cantante fa parte della squadra di Fedez.

Sarafine, Malati di gioia, Significato della canzone

Il brano di SARAFINE “Malati di Gioia” è scritto e prodotto dalla stessa cantautrice calabrese ed esplora la vita della generazione nata tra gli anni ’80 e ’90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi.

Sarafine riflette sul proprio percorso, fatto per senso del dovere, spesso sentendosi fuori luogo, e invita ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso a chi ha condiviso.

Chi è Sarafine

Sara Sorrenti, nome d’arte SARAFINE. 34 anni, calabrese di nascita e ora a Bruxelles, fino a poco fa divideva le sue giornate tra due lavori: faceva l’assistente amministrativa, si è sempre occupata di tasse e contabilità, e la musicista, ma poi ha deciso di seguire la sua passione e si è licenziata dedicandosi al suo sogno.

Il suo stile musicale raccoglie elementi legati alla musica elettronica e leggera e influenze musicali dubstep, tecno, trap, drill, pop, a formare un electro-pop ipnotico: scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, il tutto per creare una performance completa. I suoi testi, in italiano e inglese, e le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Quello di oggi, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.