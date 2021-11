Malamente (Cap. 1: Augurio) è un brano di Rosalia pubblicato nel 2018.

Rosalia, Malamente (Cap. 1: Augurio), video ufficiale

La canzone è il primo estratto del secondo album in studio El mal querer. Il successo del brano ha riguardato sia pubblicato che critica. Ha ottenuto tre nomination ai VMA nel Regno Unito, vincendone due. Il video ufficiale ha anche ricevuto una nomination ai Latin Grammy. Potete recuperarlo cliccando qui.

Malamente (Cap. 1: Augurio), testo canzone

Ese cristalito roto

Yo sentí como crujía

Antes de caerse al suelo

Ya sabía que se rompía

Está parpadeando

La luz del descansillo

Una voz en la escalera

Alguien cruzando el pasillo

Malamente (Eso es, así si)

Malamente (Tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal (Mira)

Malamente (Toma que toma ‘amono)

Está en la mente (Eso es, ‘illo)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal

Malamente uh

Se ha puesto la noche rara

Han salio’ luna y estrellas

Me lo dijo esa gitana

Mejor no salir a verla

Sueño que estoy andando

Por un puente y que la acera (Mira, mira, mira, mira)

Cuanto más quiero cruzarlo

Más se mueve y tambalea

Malamente (Eso es, así si)

Malamente (Tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal (Mira)

Malamente (Toma que toma, ‘amono)

Está en la mente (Eso es ‘illo)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal

Malamente

Aunque no esté bonita

La noche, ¡Undivé!

Vi’ a salir pa’ la calle

En la manita los aros brillando

En mi piel los corales

Me proteja y me salve

Me ilumine y me guarde

Y por delante

No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte

Malamente (Eso es, así si)

Malamente (Tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal (Mira)

Malamente (Toma que toma ‘amono)

Está en la mente (Eso es ‘illo)

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal (‘Illo)

Malamente

(Toma que toma)

Está en la mente (‘Illo)

Malamente (Tra, tra)

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal (‘Amono)

Malamente

(Toma que toma) (‘Amono)

Está en la mente (Eso es)

¡’Illo!

Malamente

Mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal, mu’ mal

Malamente

Rosalia, Malamente (Cap. 1: Augurio), significato canzone

Quel vetro rotto

Ho sentito come scricchiolava

Prima di cadere a terra

Sapevo già che si stava rompendo

sta lampeggiando

La luce del pianerottolo

Una voce sulle scale

Qualcuno che attraversa la sala

In malo modo (è così, quindi sì)

In malo modo (Tra, tra)

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo (Guarda)

Male (prendi quello che prendi ‘amono)

È nella mente (Ecco, ‘illo)

Male

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo

Male uh

La notte è diventata strana

La luna e le stelle sono uscite

Quella zingara mi ha detto

Meglio non uscire a vederla

Sogno di camminare

Sopra un ponte e il marciapiede (Guarda, guarda, guarda, guarda)

Più voglio attraversarlo

Più mosse e barcollamenti

In malo modo (è così, quindi sì)

In malo modo (Tra, tra)

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo (Guarda)

Male (prendi quello che prendi, ‘amono)

È nella mente (è illo)

Male

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo

Male

Anche se non sono carina

La notte, ¡Undivé!

Ho visto ‘uscire in strada

Nella manina brillano gli anelli

Coralli sulla mia pelle

Proteggimi e salvami

Illuminami e salvami

E avanti

Non perderò un minuto a pensare di nuovo a te

Male (è così, quindi sì)

Male (Tra, tra)

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo (Guarda)

Male (prendi quello che prendi ‘amono)

È nella mente (è illo)

Male

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo (‘Illo)

In malo modo

(Prendi quello che prendi)

È nella mente (‘Illo)

In malo modo (Tra, tra)

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo (‘Amono)

Male

(Prendi quello che prendi) (‘Amono)

È nella mente (è così)

‘Illo!

Male

Cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo

Male