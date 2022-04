Mala: Fred De Palma feat. Lazza, Tony Effe: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Mala’, il nuovo singolo di Fred De Palma che segna la collaborazione con Lazza e Tony Effe. In pochi giorni, il pezzo è finito subito in tendenza nella sezione musica di Youtube.

Eo, quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo

Quando arrivi in hotel e cominci così

Baby quanto sei mala

Vieni qui la luce non la spengo

Mala

Quanto ti piace quando sono cattivo

Sii non hai questo appeal

Parli tanto nei pezzi e non hai questo Ap

Neanche questa qui che sale su da me in super suite

Lo sabes cuanto lo siento por ti

Hey

Per stare con me ci metterebbe la firma

Scrivo solo hit fa c’ho la penna che streamma (le le)

Usciamo sopra questo mezzo che brilla

Tu la chiudevi a me ha chiesto di aprirla (ye ye ye)

Eo

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo

Quando arrivi in hotel e cominci così

Baby quanto sei mala

Vieni qui la luce non la spengo

Mala

Quanto ti piace quando sono cattivo

Okay Zzala

Digli che stasera sarai del rey come lana

Al tuo tipo che ha le corna anche se non ha un impala

Non deve lasciarti sola vediamo se la impara

Hey

Sto facendo gambe ma non in palestra

Mentre chiedi spicci come un punkabbestia

Ho schivato le avance come se era Matrix

Ti ho vista nuda pure prima di onlyfans (era gratis)

Eo

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo

Quando arrivi in hotel e cominci così

Baby quanto sei mala

Vieni qui la luce non la spengo

Mala

Quanto ti piace quando sono cattivo

(Sosa) sei vestito Gucci ma sei povero

Contatto siciliano si chiama Calogero

5 mesi latitante da mio suocero

La metto incinta un milione nel suo utero

La chiamo solo quando ho voglia come se fosse un gioco

Arriva e poi si spoglia come se fosse un dono

Soldi ora mi annoiano reati mi divertono

Infami ancora parlano puttane non mi servono

Eo

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo

Quando arrivi in hotel e cominci così

Baby quanto sei mala

Vieni qui la luce non la spengo

Mala

Quanto ti piace quando sono cattivo.