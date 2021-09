Mahmood, tour rinviato al 2022: le nuove date

In conformità con le attuali disposizioni governative, le date del tour di Mahmood, che avrebbe dovuto svolgersi nei club in Italia e nelle principali città europee da novembre 2021, sono state rinviate al 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Il Ghettolimpo Tour, che avrebbe visto Mahmood esibirsi in Italia, precisamente a Napoli, Roma, Firenze, Nonantola (MO), Venaria Reale (TO) e due volte a Milano nel novembre di quest’anno, è stato rinviato alla primavera dell’anno prossimo così come i concerti in Europa, precisamente a Parigi, Anversa, Amsterdam, Losanna, Zurigo, Londra, Madrid e Varsavia, che erano previsti per il dicembre di quest’anno.

Quest’estate, Mahmood ha presentato i brani del ultimo album Ghettolimpo per la prima volta dal vivo, in un mini-tour che l’ha visto esibirsi a Lecce, Alghero (SS), Benevento, Lugano e Taormina. Il cantautore, quest’estate, è così tornato ad esibirsi live dopo un anno e mezzo di stop.

Recentemente, Mahmood si è anche esibito all’edizione 2021 dei SEAT Music Awards, con il singolo Rubini, uno degli estratti dall’album Ghettolimpo, pubblicato lo scorso giugno, condividendo il palco con Elisa.

Di seguito, trovate le nuove date del tour di Mahmood.

Mahmood – Tour Italia ed Europe: le nuove date

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021)

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021)

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021)

Domenica 22 maggio 2022 – Casa della Musica, Napoli (recupero del 12/11/2021)

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)