Si aggiungono inoltre nuovi appuntamenti nei palazzetti italiani per il tour 2024 di Mahmood: il 27 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 31 ottobre al Palapartenope di Napoli. La tournée – prodotta da Friends & Partners – arriverà dopo l’European Tour, 17 date nei principali club europei, che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio e il 18 maggio 2024 (entrambe sold out), e il Summer Tour 2024, che vedrà l’artista protagonista dei festival estivi italiani a partire dal 19 luglio. Per i concerti di Milano nei palazzetti e al Fabrique sono già stati venduti 17 mila biglietti.

Il tour 2024 di Mahmood

Il tour 2024 partirà con l’European Tour, poi il Summer Tour e i live nei palazzetti. Durante i concerti sarà possibile ascoltare i brani di maggior successo della carriera di Mahmood insieme ai pezzi più recenti inclusi nel disco “Nel letto degli altri”, in uscita il 16 febbraio 2024.

Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood sta scalando le classifiche italiane e internazionali con “Tuta gold”: il brano ha infatti conquistato il #1 posto nella Top 50 Italia di Spotify e il #2 posto della Top Songs Debut Global (9-11 febbraio). Con oltre 15 milioni di stream globali su tutte le piattaforme, la canzone ha superato anche i confini nazionali ed è attualmente alla posizione #31 nella Top 50 Global, #2 nella Top 50 Svizzera, #9 nella Top 50 Lussemburgo, #33 nella Top 50 Lituania e in Top 200 in Spagna, Belgio, Estonia, Grecia e Romania, oltre ad essere il #7 testo più cercato al mondo della settimana su Genius. Amato anche dalle radio, è al numero #1 anche della classifica Earone e il videoclip – diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv – è sempre più virale con oltre 5,5 milioni di views su YouTube.

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania) SOLD OUT

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi) SOLD OUT

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) SOLD OUT

CALENDARIO SUMMER TOUR 2024

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Park – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

CALENDARIO PALAZZETTI

21 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano SOLD OUT

22 ottobre 2024 – Milano, Forum di Milano nuova data

27 ottobre 2024 – Roma, Palazzo dello Sport nuova data

31 ottobre 2024 – Napoli, Palapartenope nuova data

Informazioni sui biglietti

Le prevendite per la nuova data di Milano saranno disponibili da oggi alle ore 16:00, mentre i biglietti per Roma e Napoli saranno disponibili a partire da domani, giovedì 15 febbraio alle ore 12:00. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.