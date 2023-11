Mahmood racconta come è nata Cocktail d’amore e risponde alle critiche di Cristiano Malgioglio per il titolo della canzone

Cocktail d’amore è il nuovo singolo di Mahmood e, ancora prima che uscisse, il titolo del brano è stato al centro di una critica da parte di Cristiano Malgioglio, autore di un brano che porta il medesimo nome e pubblicato nel 1989 da Stefania Rotolo. In un’intervista rilasciata a Adnkronos, il cantautore ha tuonato così:

Sono arrabbiato. Sono venuto a Istanbul a trovare il mio fidanzato e mi hanno avvertito che oggi Mahmood ha annunciato un nuovo brano che si intitola ‘Cocktail d’amore’. Quello è un titolo iconico legato al brano di grande successo che scrissi io e che fu portata al successo dalla povera Stefania Rotolo

Poi ha concluso, ribadendo il suo duro punto di vista contro Mahmood:

Sono fuori di me. Quello non è un titolo banale. È un titolo molto originale per una canzone talmente importante. Come se io scrivessi una canzone e la intitolassi ‘Nel blu dipinto di blu’. Non si può fare, mi fa infuriare. Se avesse fatto una cover, sarebbe stata una bella cosa. Ma questo proprio no. Se lui non ha idee, cambiasse immediatamente lavoro. Perché questo lavoro si fa con le buone idee, non scopiazzando le idee altrui. Di fronte a queste cadute di stile, io divento una bestia

Mahmood risponde a Cristiano Malgioglio per le critiche su ‘Cocktail d’amore’

Nelle scorse ore, Mahmood, intervistato da Rds, ha così parlato di come è nato il titolo del suo nuovo brano:

“Quasi due anni fa è bruciato il palazzo dove stavo a Milano. Era il mio primo appartamento in affitto, ti senti grande. Sono stato sfigato. Dovevo un attimo evadere, prendo un biglietto e vado a Berlino. Non conoscevo nessuno, chiamo un mio amico che andava spesso lì e gli chiedo il numero di suoi amici perché volevo andare a ballare. Loro mi portano, per la prima volta, ad una serata che si chiamava Cocktail d’amore. Il pezzo è nato in quella situazione lì, prende spunto da quella serata”

E, rivolto al collega Cristiano Malgioglio, aggiunge:

“Ho scoperto che il nome era stato dato in onore del programma di Amanda Lear che ha fatto la cover di Stefania Rotolo scritta da Malgi. Quindi volevo dirgli che deve essere super contento perché c’è tantissima gente che si diverte un botto grazie alla sua canzone”