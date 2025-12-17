Mahmood rompe il silenzio sulla sua vita privata: la relazione di 5 anni con l’ex, Berlino e quel dettaglio svelato da Ornella Vanoni

Il cantante Mahmood, di norma molto riservato, ha parlato della sua vita privata: la relazione di 5 anni, chi era l’ex.Mahmood, uno degli artisti italiani più influenti e riservati, ha recentemente deciso di aprirsi su aspetti inediti della sua vita privata, rivelando dettagli importanti riguardo a una relazione durata cinque anni e al suo rapporto

Il cantante Mahmood, di norma molto riservato, ha parlato della sua vita privata: la relazione di 5 anni, chi era l’ex.

Mahmood, uno degli artisti italiani più influenti e riservati, ha recentemente deciso di aprirsi su aspetti inediti della sua vita privata, rivelando dettagli importanti riguardo a una relazione durata cinque anni e al suo rapporto con la musica come mezzo di introspezione.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Paper Magazine, il cantante ha condiviso riflessioni profonde sul rapporto con il sentimento e la scrittura, svelando anche alcune curiosità legate alla sua vita sentimentale, tra cui un legame con un ragazzo di Berlino.

Mahmood e la relazione di cinque anni: la confessione

Mahmood ha sempre mantenuto un profilo molto riservato quando si tratta di sentimenti e vita privata. Tuttavia, nel corso dell’intervista, ha ammesso che la scrittura delle sue canzoni è stata anche un modo per mettere a nudo alcune parti di sé, creando un filo diretto di intimità con il pubblico. “Non amo parlare delle mie cose personali e private, ma quando scrivo canzoni, se non metto qualcosa sulla mia vita, perdo l’opportunità di creare questa intimità tra me e le persone che mi ascoltano”, ha spiegato l’artista.

La musica, dunque, diventa un mezzo per comprendere meglio se stesso: “Ho capito che molti aspetti del mio comportamento erano negativi e ho deciso di lavorarci su, di non chiudere gli occhi e provare semplicemente a tornare a casa”. La relazione durata cinque anni diventa il cuore del brano Nel Tuo Mare, incluso nell’album Nei Letti degli Altri.

Mahmood ha chiarito che, nonostante la storia sia finita, il legame si è trasformato in amicizia: “Adesso siamo amici, ma ho scritto questa canzone che era sincera al 100%. C’è una parte in cui dico: ‘Più che far parte di una cosa a tre, mi piacerebbe avere dei fiori’”. Questa frase, afferma il cantante, sottolinea la sincerità del racconto e il desiderio di non censurare la propria esperienza per paura di urtare l’altro, perché “[…] Se censurassi quella storia, perderei l’opportunità di entrare in contatto con le persone”.

Un dettaglio che ha suscitato particolare interesse riguarda la figura del fidanzato berlinese di Mahmood, confermata da Ornella Vanoni durante il podcast 2046 di Fabio Rovazzi. Vanoni rivelò con affetto: “Ha un fidanzato che cucina, ma non sempre, perché questo ragazzo sta a Berlino”. Le indiscrezioni hanno individuato in Noah Oliveira la persona in questione, una relazione che è stata successivamente confermata dal sito Gay.it.

Tuttavia, la storia tra Mahmood e Oliveira si è conclusa da tempo. A confermarlo è stato lo stesso Mahmood durante un’intervista a The Journalai in occasione della Prima della Scala: “Sì, si sono single”, ha detto il cantante rispondendo ad una delle domande. In una precedente intervista rilasciata a La Repubblica, Mahmood aveva già raccontato qualcosa riguardo ai suoi gusti in amore, svelando di essere attratto da persone meno insistenti e più distaccate: “A me attrae il disinteresse. Mi interessano le persone che non mi corrono dietro”.

Questa dichiarazione riflette una personalità che ama la libertà e l’autenticità, elementi che si rispecchiano anche nella sua musica e nei testi che compone. La passione per la scrittura, infatti, non è solo un modo per esprimersi artisticamente, ma anche uno strumento di crescita personale e di confronto con le proprie emozioni più profonde. Mahmood continua così a mantenere un equilibrio delicato tra la sua immagine pubblica e la privacy, scegliendo di raccontare solo ciò che ritiene essenziale e autentico, confermandosi un artista capace di trasformare le proprie esperienze in musica capace di emozionare i suoi fan.