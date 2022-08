Continua il tour di Mahmood che, questa sera, 27 agosto 2022, si esibirà a Loano, con una nuova tappa del suo Ghettolimpo Tour. Il cantautore è reduce da una grande annata. Ha partecipato in coppia con Blanco al Festival di Sanremo 2022, trionfando alla finale, davanti ad Elisa con “O forse sei tu” (seconda classificata) e Gianni Morandi con “Apri tutte le porte” (medaglia di bronzo). La loro “Brividi” ha avuto la meglio su tutte le altre canzoni in gara e ha partecipato, a maggio, all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, rappresentando il nostro Paese. Blanco ha poi rilasciato il nuovo singolo, “Nostalgia”, mentre Mahmood ha iniziato ad esibirsi -come il collega- live nelle varie città italiane (e non solo). Qui sotto potete leggere tutte le anticipazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Mahmood, Loano, 27 agosto 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti a 39 euro per il concerto di Mahmood a Loano, in calendario sabato 27 agosto 2022. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Mahmood, Loano, 27 agosto 2022, Scaletta concerto

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla tunisia

Il Nilo nel naviglio

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Rubini

T’amo

Icaro è libero

Kobra

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi

Mancano solo due date per la conclusione del “Ghettolimpo tour estate 2022”. Dopo la data di sabato 27 agosto 2022 a Loano, il cantautore si esibirà all’inizio di settembre a Mantova e poi chiuderà il tour il prossimo 5 settembre a Vicenza.

Sabato 3 settembre 2022 – Palazzo Te, Mantova

Lunedì 5 settembre 2022 – Piazza dei Signori, Vicenza

Mahmood ha rilasciato il suo secondo album, Ghettolimpo, l’11 giugno 2021. In Italia è arrivato al secondo posto della classifica dei dischi più venduti. Sono stati tratti numerosi singoli dal disco: “Rapide”, “Dorado”, “Inuyasha”, “Zero”, “Klan” e “Rubini”, insieme all’amica e collega Elisa.

Il primo lavoro di Mahmood, Gioventù bruciata, è stato pubblicato nel 2019. Tra le tracce presenti, “Soldi”, pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2019.