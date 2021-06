Mahmood, Ghettolimpo Tour: tutte le date estive

Mahmood presenterà dal vivo, per la prima volta, i brani del suo ultimo album, Ghettolimpo, in una serie di concerti che terrà quest’estate, principalmente durante il mese di agosto.

Il cantautore italo-egiziano tornerà ad esibirsi live dopo un anno e mezzo di stop. Fino ad ora, le date annunciate sono 6. Tutti i dettagli, sono disponibili in fondo.

Oltre alle date estive, di seguito, troverete anche le date dei concerti che Mahmood terrà durante il prossimo autunno, già precedentemente annunciate.

Come scritto in apertura, Mahmood è reduce dalla pubblicazione di Ghettolimpo, il suo secondo album ufficiale rilasciato lo scorso 11 giugno. Ghettolimpo, che contiene i singoli Rapide, Dorado, Inuyasha, Zero e Klan, ha debuttato direttamente alla posizione numero 2 della classifica Fimi degli album più venduti.

Per quanto riguarda le certificazioni Fimi, Mahmood ha ottenuto un doppio Disco di Platino per Rapide e per Dorado e un Platino per Inuyasha.

In Ghettolimpo, sono presenti anche due collaborazioni, con Elisa, nel brano Rubini, e Woodkid, per la canzone Karma.

Mahmood, Ghettolimpo Tour: le date estive

13 agosto 2021 – Oversound Festival – Piazza Libertini, Lecce

21 agosto 2021 – Arena Rugby Mariapia, Alghero (SS)

24 agosto 2021 – Piazza Castello, Benevento

26 agosto 2021 – Piazza Riforma, Lugano

4 settembre 2021 – Teatro Antico, Taormina

Data TBA – Lucca Summer Festival – Le Mura Storiche, Lucca

Ghettolimpo Tour: le date autunnali

12 novembre 2021 – Casa della Musica, Napoli

13 novembre 2021 – Atlantico Live, Roma

16 novembre 2021 – Tuscany Hall, Firenze

19 novembre 2021 – Vox Club, Nonantola (MO)

20 novembre 2021 – Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO)

23 novembre 2021 – Alcatraz, Milano

24 novembre 2021 – Alcatraz, Milano