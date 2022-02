Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi”. Il duo ha ottenuto consensi fin dalla prima serata, conquistando immediatamente sia la sala stampa che i critici e il pubblico. La loro interpretazione intensa e sentita della canzone ha infiammato i social, il parere degli esperti che hanno indicato nel brano il favorito alla vittoria nella finale. Il televoto, poi, ha sicuramente premiato il duo che, così, rappresenterà anche l’Italia all’Eurovison Song Contest 2022 che, quest’anno, si terrà a Torino, come ben noto.

Dopo avere esordito come canzone più ascoltata di sempre in un giorno su Spotify Italia Brividi di MAHMOOD & BLANCO conquista la PRIMA POSIZIONE della classifica Fimi / GfK dei singoli più venduti in Italia. Superati i 10 milioni di visualizzazioni combinate, realizzate dal videoclip ufficiale e dal videoclip della performance della prima serata del Festival, rispettivamente al #1 e #2 nelle tendenze di YouTube. Brividi è attualmente al #1 su tutte le piattaforme digitali e si conferma in Top10 al #7 nella global chart di Spotify, dopo aver debuttato al #5, la posizione più alta di sempre per un brano in italiano.

Durante la conferenza stampa prima della finale di Sanremo 2022, Mahmood aveva dichiarato:

“Siamo tranquilli perché non ci aspettiamo niente. Non pensiamo né alla vittoria, né alla classifica. Ci sono artisti per i quali abbiamo una stima immensa e di cui siamo fan. Speriamo solo di non deludere chi ha ascoltato il pezzo”.

Blanco ha aggiunto:

“Chi è favorito non vince mai! Non vogliamo deludere chi ci segue, quello è l’importante”.

Dopo la sua vittoria con Soldi nel 2019, Mahmood è tornato al Festival di Sanremo 2022 con il collega e amico Blanco, verso il quale ha sottolineato:

C’è questo ragazzino qui che mi sostiene un sacco… Io, da Ricky, sto imparando il modo per uscire dagli schemi. Lui ha 18 anni e vive tutto in maniera libera. Io, invece, penso troppo… Ogni nostro gesto sul palco ci viene molto naturale, non pensiamo a niente, non vogliamo dare una sensazione di “plasticoso”. Il mio stato d’animo, in questa settimana, è partito dal fatto di non aver voluto pensare alla mia vittoria con Soldi. Ho affrontato questo Sanremo in maniera totalmente nuova. Quando non sei solo, approcci tutto in maniera nuova. Ho vissuto una cosa già vissuta ma in maniera diversa. Mi ha reso felice e con più voglia di fare.