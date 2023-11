Finalmente è arrivato -oggi 23 novembre 2023- il giorno del primo concerto -su 2- di Madonna a Milano, al Forum di Assago, con il suo Celebration World Tour. Il live è un vero e proprio greatest hits dei suoi successi più noti, dall’inizio della sua carriera fino ai pezzi più recenti della discografia di Miss Ciccone. Sul palco tutto è curato nei minimi dettagli e i fan potranno percorrere il viaggio della cantante, dagli esordi fino al successo conclamato che l’ha portata ad essere definita la regina del pop. A seguire tutte le informazioni e le anticipazioni sulla scaletta del concerto a Milano.

Madonna a Milano, la scaletta del concerto

Ecco l’ordine di esecuzione dei brani e la scaletta del concerto di Madonna al Forum di Assago a Milano, in programma giovedì 23 novembre 2023.

Nothing Really Matters

Everybody (contiene passaggi di “Where’s the Party”)

Into the Groove

Burning Up

Open Your Heart (contiene passaggi di “Live to Tell”)

Holiday (contiene passaggi di “I Want Your Love” delle Chic)

The Storm (contiene passaggi di “In This Life”)

Live to Tell (dedicata alle vittime di AIDS)

The Ritual (contiene passaggi di “Girl Gone Wild”)

Like a Prayer (contiene passaggi di “Girl Gone Wild”, “Act of Contrition” e “Unholy” di Sam Smith e Kim Petras)

The Sacrifice / Erotic (contiene passaggi di “Living For Love” & “Erotica” & “Justify My Love” & ”Fever’)

Erotica (contiene passaggi di “Erotica (Final Demo 2)” e “Papa Don’t Preach”)

Justify My Love

Fever (Eddie Cooley cover)

Hung Up (contiene passaggi di “Hung Up on Tokischa”, “Gangsta” di Kehlani e “Fever”)

Bad Girl

*ballo (con passaggi di “Up Down Suite”, “Vogue” e “BREAK MY SOUL (THE QUEENS MIX)

Vogue

Human Nature

Crazy for You

*The Beast Within* (balletto)

Die Another Day

Don’t Tell Me

Mother and Father

Little Star (Snippet, a cappella)

I Will Survive (Gloria Gaynor cover)

La isla bonita

Don’t Cry for Me Argentina (Andrew Lloyd Webber cover)

* Madonna (video con passaggi di “I Don’t Search I Find”)

Bedtime Story

Ray of Light

Rain

Like a Virgin (contiene passaggi di “Billie Jean” di Michael Jackson)

Bitch I’m Madonna (contiene passaggi di “Give Me All Your Luvin” and “Unapologetic Bitch”)

Celebration (contiene elementi di “Music”)

Madonna a Milano, biglietti del concerto

Il concerto di Madonna è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data a Milano.

Le recensioni del Celebration Tour

Le prime recensioni del Celebration tour di Madonna hanno confermato l’attenzione per i particolari e per la celebrazione (come dal titolo) della sua carriera, dai primi passi (con i pezzi iniziali della sua carriera) fino al successo che l’ha portata ad essere una star riconosciuta e amata a livello internazionale.

Inoltre, stasera rivendica non solo la propria storia, ma anche la sua influenza sulla musica e sul mondo in generale negli ultimi 40 anni. Non per niente il set è iniziato con “Nothing Really Matters” e il suo ritornello “It all return to me”.

Queste le parole di Variety dopo la prima data a Londra.

Anche BBC News narra questo viaggio tra passato e presente:

Aiutata da costumi vintage e filmati d’archivio, ha viaggiato nel tempo attraverso una carriera che l’ha portata da aspirante artista squattrinata a icona musicale, evidenziando al contempo il suo impatto sulla cultura popolare.

Infine, ecco le parole del The Guardian:

Ciò in cui è realmente impegnato il Celebration tour è il semplice compito di bombardare il pubblico con i successi. Di tanto in tanto potresti mettere in discussione le hit con cui sceglie di colpirli – è discutibile se qualcuno partecipa a un concerto di Madonna nella disperata speranza di ascoltare la sua versione di Don’t Cry for Me Argentina – ma, per la maggior parte, lei è davvero su un terreno molto sicuro. .