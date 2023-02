Madame canta Il bene nel male nella serata Finale di Sanremo 2023 (live) e al termine dell’esibizione si commuove. Un’esibizione intensa, come tutte quelle offerte dalla cantante 21enne in questo Festival, che l’ha vista scendere sul palco in lingerie, in linea con la storia che ha portato a Sanremo 2023 e che inizialmente doveva intitolarsi “Putt@na”. Al termine dell’esibizione, che chiude la sua partecipazione a Sanremo – a meno che non entri nella cinquina della finalissima – Madame si è presa il meritato e lungo applauso, in attesa che Amadeus e Gianni Morandi scendessero a disannunciare il pezzo.

hai fatto un sanremo pazzesco e meriti tutto questo amore. brava madame #Sanremo2023 pic.twitter.com/rr2kYkroQr — sconnessa (@alexiuss11) February 11, 2023

“Posso dire una cosa?” chiede Madame per conquistare qualche secondo in più, che in realtà in questo Festival non sembrano essere un problema. “Questo per me è stato un Sanremo molto difficile. Sono molto soddisfatta e felice di essere qui. Devo ringraziare Amadeus che ha creduto tanto in me” dice la cantante, con evidente riferimento al caso Green Pass che ha coinvolto Madame prima dell’inizio della manifestazione. Amadeus l’ha difesa fino in fondo e fino alla fine, non mettendo mai in discussione la partecipazione della cantante alla gara per vicende ‘extra-regolamento’. In più le tensioni raccontate da dietro le quinte che non sono state mai confermate non hanno aiutato ad affrontare Sanremo, di per sé evento dalla grande pressione.

Amadeus si avvicina quindi alla cantante e lei lo abbraccia, lasciandosi andare alle lacrime. L’espressione del direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 (che l’aveva voluta già nel 2021 con Voce) è davvero paterna, mentre le sussurra “In bocca al lupo”, che sa di augurio per il futuro, di esortazione per fare sempre meglio.

Rivolgendosi poi alla platea e al pubblico a casa, Amadeus dice una cosa molto semplice: “Madame è un grandissimo talento”. Come a raccomandare di andare oltre le polemiche e di conoscere l’artista, al di la di tutto. E in bocca al lupo.