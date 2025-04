Luk3: età, eliminazione ad Amici, fidanzata, foto Instagram

L’ex allievo di Amici Luk3, all’anagrafe Luca Pasquariello, è stato un po’ il simbolo — insieme ad altri suoi compagni di avventura — di questa sorta di cambiamento (verrebbe da dire epocale) del talent show di Canale 5. Il motivo? Luk3 è amatissimo dalla Generazione Z per essere già un personaggio di spicco sui social e nelle radio.

Proprio i social, insieme ai figli d’arte, sono stati nelle ultime edizioni del talent show di Maria De Filippi il vero traino che ha portato alla formazione delle classi. Cosa che, ai tempi, per esempio di Emma Marrone (parliamo di circa 15 anni fa), non esisteva.

Luca, classe 2007, è nato in provincia di Caserta e, al suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, era già conosciuto. I suoi numeri parlano chiaro: tra Instagram e TikTok conta quasi 5000 follower, senza dimenticare Spotify, dove le sue canzoni raggiungono i 70,8 mila ascoltatori mensili.

I primi traguardi di Luca Pasquariello

Luk3 ha fatto parte di Amici 2024/25, arrivando fino all’attesissimo serale, dove però purtroppo è stato eliminato. Il cantante è andato dapprima al ballottaggio con Francesco e Senza Cri, e successivamente con Chiara e TrigNO. Alla fine, è stato proprio il cantante campano a dover abbandonare la scuola, con grande dispiacere dei suoi fan.

Luk3, nonostante l’uscita da Amici, rimane tra i cantanti più interessanti del momento. Tutta Rosa, Alice, Chiamerà mio figlio con il nome tuo, Sara, Opera, Fotoricordo e Dai miei occhi sono le sue canzoni più famose, pubblicate prima di entrare a far parte del programma di Canale 5.

Oggi la sua canzone Valentine, lanciata dalla scuola di Mediaset non sta passando inosservata sulle maggiori piattaforme di streaming, segnale che il giovane ha un futuro radioso davanti a sé nel mondo della musica. Il pezzo si aggiunge a suoi precedenti singoli, che sono in totale 9. Nel curriculum di Luke3 inoltre spicca la sua appartenenza come membro alla HouseGram: l’ecosistema dove talent, content creator, professionisti del mondo digitale e delle arti sceniche collaborano per realizzare contenuti e per realizzare contenuti e format d’intrattenimento dedicati ai giovani GenZ e Alpha. Si legge nel web.

Tuttavia non solo social ma anche radio. Il cantante lavora anche a RDS Next, definita prima radio dedicata alle nuove generazioni che amano ascoltare proprio le star del web. La partecipazione ad Amici per Luke3 è stato un segno che si è realizzato: il cantante appena entrato era indeciso di avere come coach Anna Pettinelli o Lorella Cuccarini, optando poi per quest’ultima.

All’inizio Luke3 era fidanzato con Alessia, ma poi l’ingresso di Raffaella ha cambiato tutto. Tra i due è sbocciata una bella intesa che ha portato dinamiche particolari all’interno del programma con Alessia piuttosto infastidita. Nonostante ciò le cose tra i due sono andati avanti e oggi non è chiaro se la loro relazione sia arrivata a termine.