Tondo è il titolo dell’inedito interpretato da Luigi nella puntata di domenica 20 febbraio di Amici 2022. Il brano, già cantato anche nel precedente appuntamento domenicale del talent show, è stato scritto da Enrico Nigiotti. Luigi è nella squadra di Rudy Zerbi e sta continuando la sua corsa verso il serale del programma, previsto per metà marzo.

Luigi, Tondo, Significato canzone

Il brano racconta la storia di un ragazzino, Simone, in sovrappeso, vittima di bullismo e insulti da parte dei compagni (“Le parole scivolavano nell’elica che muove la mia etica “ fai finta di nulla“, Mi chiamavano, Mi sfottevano, Continuavano, Senza mai colpirmi abbastanza, Il mio nome era soldato ciccio-bomba”). Ma lui vive bene quei chili in più che ha, a dimostrazione di come tutto quanto sia esclusivamente un problema “degli altri”.

Tondo, Ascolta la canzone

Qui sotto puoi ascoltare, in streaming, Tondo, il brano inedito di Luigi, cantato ad Amici 2022.

Luigi, Tondo, Testo canzone

Tutti da piccino mi dicevano di smettere di fare quello sempre contento

Mi gridavano

Rincorrevano

Mi prendevano

Molto più veloci ed io lento

Ogni giorno me ne andavo solo a pesca

Insieme alla mia esca

Lasagne di mamma

Sotto voci che seguivano i miei passi, tirandomi dei sassi

In coro mi cantavano:

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Come De Niro allo specchio provo le cose da dire

Dritto tagliando lo sguardo

Ringhio per farmi sentire

Batte la lingua nel magico ritmo del mio soprannome

Tondo tondo si

Tondo tondo

Ro-to-tondo

Tondo Simone

Le parole scivolavano nell’elica che muove la mia etica “ fai finta di nulla“

Mi chiamavano

Mi sfottevano

Continuavano

Senza mai colpirmi abbastanza

Il mio nome era soldato ciccio-bomba

Per colpa della forma abbondante dei fianchi

Ero il cinema per questi occhi storti ,

Battute come morsi

La strada non ha regole

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Per alcuni è così divertente scoprirti i difetti per renderti un gioco

E provare a levarsi la noia nel darti più noia aspettando un tuo sfogo

Non mi rubate l‘attenzione

Non mi cambiate d’emozione

Voi non mi fate niente

Siete un ambo io la tombola

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone

Tondo tondo si

Tondo tondo si

Tondo tondo Simone