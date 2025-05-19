Lucio Corsi curiosità: cosa ha studiato il cantante

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, che si terrà il 17 maggio a Basilea (Svizzera). Con il suo brano Volevo essere un duro, ci ha infatti regalato una grande lezione sulla fragilità umana e sulla sensibilità artistica che ha, d’altronde, accompagnato anche lui durante il suo percorso di vita. Il secondo classificato di Sanremo ha fatto una gavetta non indifferente prima della popolarità, ma complice è stata anche l’arte che ha respirato in famiglia sin da quando era bambino.

Qual è il titolo di studio di Lucio Corsi

Originario di Grosseto e nato nel 1993, il giovane cantautore è in realtà cresciuto a Vetulonia, dove la famiglia ha un ristorante. La mamma è inoltre una pittrice, mentre il papà ha fatto molti lavori come il muratore, l’artigiano del cuoio e anche l’operatore Rai. Dopo essersi appassionato alla musica grazie al film The Blues Brothers, ha iniziato da giovanissimo a comporre le sue prime canzoni, esibendosi anche nei locali e nelle piazze della sua città.

Dopo aver ottenuto la licenzia media, si è iscritto al Liceo Scientifico Guglielmo Maroni di Grosseto, e si è poi trasferito a Milano in modo da iniziare la sua carriera musicale. Proprio in quel periodo, ha iniziato una collaborazione con l’artista anglo-italiano Frederikk, con cui ha formato il duo Miaosatelliti.

Lucio Corsi e l’insegnamento dei suoi compagni di classe

Il secondo classificato di Sanremo ha tra l’altro parlato del periodo scolastico in un video divulgato dalla Sugar Music sui social, in cui ha ammesso di non aver imparato molto dai suoi professori. Al contrario, i suoi compagni di classe gli hanno dato un insegnamento prezioso. “Allo scientifico ero l’unico che suonava, con i capelli” – ha commentato l’artista – “Ho imparato a convivere con altre persone che non hanno le mie stesse passioni. Questo è l’insegnamento più grande che mi ha dato la scuola“.

Lucio Corsi vince l’Eurovision? Cosa dicono le statistiche

Secondo il portale di scommesse Betsmith, l’Italia potrebbe arrivare in sesta posizione con una probabilità di vittoria al 19,33%. Il Bel Paese ha in realtà già vinto – per tre volte – l’Eurovision, l’ultima delle quali nel 2021 con i Maneskin. Stavolta a rappresentarla ci sarà invece Lucio Corsi con il suo brano Volevo essere un duro, arrivato sul palco di Basilea al posto di Olly, che ha invece preferito disertare l’invito. Lucio Corsi ha intanto un tasso di menzione positivo su Reddit del 55%, mentre il Regno Unito potrebbe arrivare al 12esimo posto, con l’1% di probabilità di vittoria. La Svizzera – il Paese ospitante dell’Eurovision – ha invece il 17.8% di probabilità di vincere quest’anno, classificandosi al settimo posto nello studio.