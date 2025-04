Lucio Corsi all’Eurovision: quando si esibirà il cantante, la data

A poco più di un mese dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno si terrà a Basilea, in Svizzera, giungono le prime notizie sull’organizzazione della manifestazione. I diversi artisti che parteciperanno all’evento sono tutti molto attivi, soprattutto sui social dove stanno cercando di attirare l’attenzione anche di un pubblico non attinente allo stato di appartenenza. Dallo scorso anno poi le voci dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), compreso il paese che ospita la manifestazione possono esibirsi durante le semifinali, anche se sono già qualificate. Di conseguenza sono fuori concorso, ma avranno comunque la possibilità di far ascoltare il loro brano.

Le due semifinali si svolgeranno il 13 e il 15 Maggio 2025, due serate importanti per conoscere tutti gli artisti in gara, ma soprattutto per sostenere il proprio rappresentate. Lucio Corsi è pronto per questa nuova avventura che fino a qualche mese fa non era tra i suoi programmi. Il cantautore toscano, considerato la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il secondo posto alla kermesse canora, ma grazie alla declinazione di Holly, è riuscito ad accedere all’Eurovision.

Holly ha rifiutato di partecipare alla prestigiosa manifestazione perché non voleva rinunciare ai live in programma. Concerti organizzati da mesi, tutti sold out. Il giovane artista di Balorda nostalgia non poteva deludere i tanti fans che lo seguono e per questo ha ceduto il testimone dell’Eurovision a Corsi che ha detto subito di si. Ma quando si esibirà l’artista toscano? La sua esibizione riserva qualche sorpresa? L’Ebu e SRG SSR (il servizio pubblico svizzero), ha diffuso l’ordine di uscita dei vari cantanti delle due semifinali: ecco quando canterà Corsi.

Lucio Corsi pronto per l’Eurovision 2025

Con Volevo essere un duro Lucio Corsi è pronto a conquistare un pubblico più internazionale. Il cantante a Sanremo ha sorpreso con la sua spontaneità e gentilezza, anche i colleghi lo hanno lodato e riempito di complimenti. Nonostante il riconoscimento del pubblico Corsi è rimasto con i piedi per terra e concentrato sulla sua musica. All’Eurovision probabilmente non apporterà alla sua canzone nessun cambiamento, certo che il brano verrà compreso.

Il cantante toscano si esibirà durante la semifinale del 13 Maggio tra la canzone del Belgio e quella dell’Azerbaigian, mentre Gabry Ponte, che rappresenta San Marino sarà l’undicesimo artista. Corsi è fuori concorso, per lui l’accesso alla finale è di diritto. Sembra che al St Jakobshalle lo spettacolo sarà unico e realizzato tenendo conto di ogni dettaglio, gli artisti in gara non potranno che giovare dell’organizzazione esemplare messa a punto.

Eurovision song contest 2025, tutti i cantanti delle due semifinali

L’Australia aprirà la seconda semifinale del 15 Maggio che verrà chiusa da Erika Vikman in rappresentanza della Finlandia. L’ordine di uscita della finale verrà reso noto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, Unica a conoscere l’uscita nella serata conclusiva della manifestazione è la Svizzera, che ha estratto la sua posizione: sarà la diciannovesima.

Semifinale 1 – Martedì 13 maggio 2025

1. Islanda

2. Polonia

3. Slovenia

4. Estonia

Spagna

5. Ucraina

6. Svezia

7. Portogallo

8. Norvegia

9. Belgio

Italia

10. Azerbaigian

11. San Marino

12. Albania

13. Paesi Bassi

14. Croazia

Svizzera

15. Cipro

Semifinale 2 – Giovedì 15 maggio 2025

1. Australia

2. Montenegro

3. Irlanda

4. Lettonia

5. Armenia

6. Austria

Regno Unito

7. Grecia

8. Lituania

9. Malta

10. Georgia

Francia

11. Danimarca

12. Cechia

13. Lussemburgo

14. Israele

Germania

15. Serbia

16. Finlandia