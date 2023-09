In occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lucio Battisti, arriva su Rai1 e Rai Italia stasera, in prima serata, mercoledì 13 settembre, il docufilm evento “Lucio per amico. Ricordando Battisti”, ideato e scritto da Maite Carpio e prodotto da Garbo Produzioni in collaborazione con Rai Documentari. Si tratta di un docufilm con l’intenzione chiara di provare a raccontare l’avventura umana e artistica di Lucio Battisti, attraverso un vasto e, in alcuni casi, inedito materiale d’archivio italiano e internazionale, unito ai ricordi di chi lo ha conosciuto, primo fra tutti Mogol, compagno d’arte e d’avventura. Una collaborazione che ha portato alla nascita di brani indimenticabili, evergreen, che hanno fatto la storia della musica.

Lucio Battisti, anticipazioni sullo speciale “Lucio per amico. Ricordando Battisti”

Chi non conosce le canzoni di Lucio Battisti e chi, ognuno a modo proprio, può dire di non aver avuto Lucio come amico? I suoi brani sono emozioni collettive, momenti da vivere insieme o in solitudine, sogni fatti per sorridere, pensare, piangere, ballare e divertirsi, in grado di trascendere il tempo: tutto questo e molto altro è lo straordinario repertorio di Lucio Battisti. Ma chi è stato davvero questo artista tra i più amati di sempre? L’intenzione è quella di dare una risposta a questo interrogativo, è così che nasce e ha preso forma il docufilm in onda stasera su Rai 1, in prima serata, dalle 21.25 circa.

Pietruccio Montalbetti, Roby Matano, Gianni Dall’Aglio, Mario Lavezzi, Franco Daldello, Mara Maionchi, Caterina Caselli, Adriano Pappalardo, Franco Mussida e Tony Cicco accompagneranno il telespettatore alla scoperta del ‘mistero Battisti’, figura centrale della cultura musicale di un intero Paese, che ha rifiutato celebrità e visibilità per rimanere fedele a sé stesso. Testimone d’eccezione sarà Giulio Rapetti, in arte Mogol, al centro di un’ampia intervista che ripercorrerà l’amicizia e la lunga collaborazione tra Mogol e Lucio Battisti.

Ruolo fondamentale lo avrà ovviamente anche la musica. A scandire il racconto, le canzoni che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, molte eseguite dalla voce dello stesso Battisti, altre con le performance esclusive di Gianluca Grignani, Noemi, Giovanni Caccamo e Giusy Ferreri.