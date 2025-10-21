Alice, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, oggi ha 21 anni. Somiglia alla madre e porta avanti la memoria del tenore.Luciano Pavarotti non è stato soltanto uno dei più grandi tenori del Novecento, ma anche un uomo capace di lasciare un segno profondo nel mondo della musica e nella vita di chi lo

Luciano Pavarotti, la figlia Alice è diventata grande: lei e mamma Nicoletta sono due gocce d’acqua

Alice, la figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani, oggi ha 21 anni. Somiglia alla madre e porta avanti la memoria del tenore.

Luciano Pavarotti non è stato soltanto uno dei più grandi tenori del Novecento, ma anche un uomo capace di lasciare un segno profondo nel mondo della musica e nella vita di chi lo ha conosciuto. A oltre quindici anni dalla sua scomparsa, il suo nome continua a evocare emozione e rispetto.

Oggi, una parte di quella eredità vive anche attraverso la sua ultima figlia, Alice, nata dal matrimonio con Nicoletta Mantovani, che di recente ha attirato l’attenzione del pubblico per la straordinaria somiglianza con la madre e per la serenità con cui affronta la propria vita lontano dalle luci della ribalta.

Alice Pavarotti, la figlia di Luciano

Alice Pavarotti è nata nel 2003 e ha trascorso la sua infanzia tra Bologna e Modena, in un contesto familiare che ha sempre cercato di conciliare l’amore per l’arte con la normalità della quotidianità. Oggi frequenta l’università a Bologna, dove studia Sviluppo e Cooperazione Internazionale,.Un percorso che racconta molto della sua sensibilità e del desiderio di guardare al mondo con curiosità e impegno civile.

Nonostante porti un cognome che rappresenta un pezzo importante della cultura italiana, Alice ha scelto di rimanere estranea al mondo dello spettacolo, preferendo una vita sobria e riservata. Le sue apparizioni pubbliche sono rare, quasi sempre legate a eventi commemorativi in ​​onore del padre. Come il concerto per il quattordicesimo anniversario della sua morte, al quale partecipò con profonda emozione. In quell’occasione, dichiarò: “Volevo vivere questa ricorrenza in modo diverso, non solo da spettatrice, ma come parte attiva del suo ricordo”.

Guardando le immagini condivise da Nicoletta Mantovani sui social, è impossibile non notare quanto Alice le somigli. Stesso sorriso aperto, stessi tratti delicati e un’eleganza naturale che ricorda la madre giovane. Tra le due esiste un rapporto molto stretto, costruito nel segno dell’affetto e della complicità.

Dopo la morte del tenore, avvenuta nel 2007, madre e figlia hanno affrontato insieme un percorso non semplice. Imparando a convivere con l’eredità ingombrante di una figura tanto amata dal pubblico. Oggi appaiono uniti, sereni, e profondamente consapevoli dell’importanza di mantenere viva la memoria di Luciano senza trasformarla in spettacolo.

Alice era solo una bambina quando suo padre è venuto a mancare, ma la sua figura è rimasta una presenza costante nella sua vita. Non tanto come mito da venerare, quanto come esempio da seguire. Di Pavarotti, la giovane conserva il sorriso e la generosità d’animo, quella stessa capacità di far sentire la musica come un dono da condividere con gli altri.