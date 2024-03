Lp è in concerto stasera, 12 marzo 2024, in Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco Della Musica a Roma. La cantautrice è impegnata con il suo “Love Lines” tour che prende il nome dal suo ultimo disco – l’omonimo Love Lines – uscito il 29 settembre 2023. Tra i pezzi presenti nell’album possiamo ricordare “Golden”, “One like you” e “Wild” con il featuring di Levante.

Parlando del suo featuring con LP, Levante aveva dichiarato a RTL 102.5:

“Ho grande ammirazione per LP. La collaborazione su ‘Wild’ è nata perché lei mi ha visto e ascoltato ad un concerto a Bari, è rimasta colpita dalla mia voce e mi ha chiamata. Quando ho capito che c’era la possibilità di fare qualcosa insieme, ho detto assolutamente sì. Sono molto colpita da ‘Wild’, è un singolo molto bello; ho scritto la mia strofa, a lei è piaciuta moltissimo, e ora siamo qui. Sento di somigliare molto a LP. Per quanto sia stato difficile scriverlo, perché volevo essere fedele nei suoi confronti, sono entrata in punta di piedi ma ho capito esattamente il concetto che lei voleva trasmettere con il brano”.

Durante il live, LP interpreterà i suoi successi più noti insieme ad alcuni brani tratti dalla sua ultima fatica discografica. A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine di esecuzione dei brani e le informazioni sui biglietti disponibili.

La scaletta di LP in concerto a Roma, 12 marzo 2024

Ecco i brani in scaletta nel concerto di LP in programma a Roma il 12 marzo 2024. Il live inizierà alle 21.

Golden

Love song

Burn It Down

Everybody’s Falling in Love

When We’re High

Mean Streak

Fighter

Hold The Light

One Like You

Girls Go Wild

Lost on You

Blow

Tightrope

Tears in Time

Dayglow

A Woman Is Sacred

Love Lines

Long Goodbye

Hola

One Last Time

Biglietti per il concerto di LP a Roma, 12 marzo 2024

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data del 12 marzo a Roma per il live di LP. Si parte da 46 euro per la Seconda Galleria fino a 59,80 euro per la zona Platea. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.