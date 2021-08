Loca continua a macinare ascolti e vendite. Per questo motivo, Aka7even ha deciso di incidere una “spanish version” del brano insieme a Robledo. L’annuncio è stato condiviso poco fa, via Instagram, dallo stesso finalista di Amici 20. Per lui, come si legge nelle parole, un vero e proprio sogno che si realizza:

Oggi si realizza una di quelle cose che da sempre ho desiderato: collaborare e portare la mia musica anche fuori dall’Italia. 🤟🏻 È disponibile ora il pre-save nelle mie stories e nel link in bio di Loca spanish version.

Ringrazio mi hermano @robledo per aver lavorato insieme a questo progetto e tutto il mio super team per aver reso possibile questo. 🤭💕

La nuova versione di Loca di Aka7even sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2021.

Chi è Robledo che duetta con Aka7even?

Robledo è il cantante che duetta con Aka7even nella versione spagnola di Loca. Ma ecco qualche informazione in più su di lui. E’ nato nel 1999 e il suo nome completo all’anagrafe è Alberto Robledo Bustos. Ha iniziato a scrivere canzoni e ad avvicinarsi alla musica fin da piccolo. Apprezza il rock ma è un genere al quale non si avvicinerebbe mai professionalmente “(il rock, non perché non mi piaccia, lo sento ogni tanto. Ma non sarei in grado di fare quel genere”).

Tra i suoi artisti preferiti cita J Balvin. Fin da piccolo ascoltava e amava il reggaetón. Se non fosse diventato cantante avrebbe studiato per essere un veterinario.

Tra i freestyle e lo scrivere canzoni preferisce di gran lunga essere autore di pezzi. Ama il calcio e karate. Ama Instagram, apprezza meno Facebook.

Ha 34 tatuaggi, piccolini, ma 34.

Di sé ha dichiarato:

All’età di 14 anni ho cominciato a sentirmi curioso di creare, comporre musica… Ovviamente senza saperlo, ma il mio desiderio era più grande di quello. Ascolto tutti i tipi di musica da quando ero molto giovane, da Kase O (che è stato il primo artista che ho sentito) a Daddy Yankee, Estopa…. Prima di questo inizio nella musica, ho fatto karate, sono stato due volte campione di Spagna nel kumite (combattimento). Ha anche giocato a calcio; Ho giocato per la squadra di Madrid, ma ho deciso per il karate perché amavo allenarmi, potevo essere ad un livello più alto rispetto al calcio e mi piacevano i valori che il karate mi dava e la voglia che avevo ogni giorno di saperne di più.. (…) Ho pubblicato diverse canzoni come “REINA”, “A PRIMERA VISTA”, “LOS ANGELES, ENTONCES” con Cuban Beef e ho collaborato a brani come Walls (Luna de miel) y Cuban Beef, Sami the Prince, Young Vene y Danger King (Dañándome).

Tra i pezzi di maggio successo “No me olvida” incisa insieme a Omar Montes y Químico Ultra Mega.

Questo il suo account Instagram ufficiale.