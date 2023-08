Nelle scorse settimane, ha tenuto banco lo scandalo che ha travolto Lizzo, accusata da tre ballerine di comportamenti tossici e molestie. A inizio agosto, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez hanno intentato una causa, presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles, contro la cantante. Tra i passaggi dell’accusa, quella di una serata ad Amsterdam. Dopo il concerto, le querelanti hanno affermato che Lizzo le avrebbe invitate per una serata in città, in particolare nel quartiere a luci rosse.

Tuttavia, una volta arrivati, avrebbe “iniziato a invitare i membri del cast a toccare a turno gli artisti nudi, afferrare dild0 lanciati e mangiare banane che sporgevano dalle parti intime delle artiste”

Lizzo ha poi preso parola, alcuni giorni dopo, smentendo fermamente le accuse. E, secondo quanto riportato da TMZ (clicca per vedere le foto), ora avrebbe intenzione di denunciare le stesse ballerine che la stanno portando in tribunale. Sono emerse immagini e foto inedite che sembrano mostrare le sue accusatrici che si divertono nel backstage ,dopo uno spettacolo di nudo a Parigi, circa un mese dopo il famigerato incidente delle banane ad Amsterdam.

Lizzo, le foto dopo le accuse

Marty Singer l’avvocato di Lizzo, spiega che le foto risalgono al 5 marzo, ovvero circa un mese dopo la famigerata visita di febbraio al Bananenbar di Amsterdam. Le tre ballerine hanno dichiarato che sono state essenzialmente costrette ad andare allo spettacolo in topless di Parigi, ma il suo avvocato assicura che questo contraddice le foto dal momento che stanno “cazzeggiand0 allegramente nel backstage” con le ballerine in topless. Sarebbero poi tornate per altre date, successive, al lavoro, sul palco con Lizzo.

Poco dopo è arrivata la replica dell’avvocato delle accusatrici, Neama Rahmani, a spiegare la foto sorridente:

“Certo, volevano mantenere il loro lavoro. Avevano bollette da pagare proprio come tutti gli altri, ma alla fine ne hanno avuto abbastanza degli abusi. Sosteniamo ogni rivendicazione nella causa e attendo con ansia il processo. Inoltre, abbiamo sentito altri ex dipendenti condividere storie simili e, come visto oggi nell’articolo del Los Angeles Times, come Lizzo abbia utilizzato filmati intimi dei suoi ballerini senza la loro approvazione nel documentario sulla HBO Max ‘Love Lizzo’ del 2022, stiamo vedendo ancora di più uno schema di quanto Lizzo pensa a coloro che lavorano per lei. Chiaramente, non molto”

Il legale di Lizzo ha definito l’accusa come “farsa” e ha rivelato che Lizzo, la sua assistita, avrebbe intenzione di fare causa per diffamazione alle tre ballerine dopo aver vinto la causa contro di loro.