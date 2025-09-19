A Liverpool in mostra il banco di scuola di John Lennon – La prof: “Era un bulletto sfacciato”

“Aveva personalità, ma era un bulletto, un ragazzino sfacciato che ne combinava di ogni. E per la verità ci ha reso la vita difficile fino a che è stato qui… Ma non so cosa darei per rivederlo…”

A parlare era una delle insegnanti di John Lennon, scomparsa qualche anno fa. La sua testimonianza è una delle storie che i bidelli della Quarry Bank High School, oggi Calderstones School, a Liverpool, si divertono ancora a raccontare. Anche se nessuno di loro all’epoca c’era.

Il banco di John Lennon

A fare notizia oggi è quello che è stato il banco di John Lennon esposto al Liverpool Beatles Museum dopo che per oltre sessant’anni il pezzo d’arredo era rimasto nascosto alla vista: “Diciamo che nessuno della scuola vedeva quel banco volentieri, soprattutto dopo che John è diventato famoso. Perché tutti qui sapevano la storia e temevamo che la sua aula e quel banco sarebbero diventati oggetto di culto… E poi pare che John da ragazzino fosse un gran rompiscatole….” spiegano alcuni dirigenti della Calderstones che hanno deciso di donare al museo il cimelio.

Dalla scuola alla sala prove

Il legame simbolico tra i Beatles e la Quarry School è immediato: dal nome dell’istituto nacquero i Quarrymen, la band embrionale che avrebbe poi portato Lennon alla svolta con i Beatles. L’esposizione è pensata come un ritorno alle origini, un frammento di vita scolastica capace di restituire il clima dell’Inghilterra post-bellica in cui maturò la scintilla creativa di un’intera generazione che scateno il beat e il rock and roll.

Ribellione e genio: il profilo del giovane Lennon

Racconti e testimonianze legati all’istituto delineano un John Lennon precoce, brillante, spesso insofferente alle regole del tempo. Un ragazzo capace di disegnare, scrivere e graffiare i margini dei quaderni con idee che anticipavano la sua vena artistica, ma anche di mettere alla prova la pazienza dei docenti.

È una doppia immagine che l’esposizione non nasconde: il mito del frontman si intreccia alla figura dell’adolescente “ingombrante”, difficile da incasellare nei canoni educativi dell’epoca. Vedere da vicino il banco significa, anche, misurarsi con quella frizione originaria tra disciplina e immaginazione da cui è scaturita parte dell’energia rivoluzionaria dei Beatles.

Liverpool e il Beatles Tourism

Oggi il Beatles Museum è una delle istituzioni culturali di maggiore richiamo della città. E il banco che si aggiunge ai pezzi da collezione diventa anche un efficace strumento di narrazione pubblica.

Per i fan aggiunge un tassello inedito alla mappa dei luoghi beatlesiani di Liverpool: per i visitatori curiosi – tra i quali moltissimi studenti di scuole di tutta l’Europa – il banco di Lennon diventa un piccolo laboratorio di storia sociale. parla di classi affollate, di rigore educativo e della nascente cultura giovanile che, a fine anni Cinquanta, avrebbe cambiato musica, moda e costume.

Inserito in un circuito cittadino che va da Mathew Street a Penny Lane, altro luogo storico amatissimo dai Beatles, il reperto dialoga l’economia locale e con un filone sempre più ricercato: quello dei cimeli pre-Beatles, capaci di illuminare la genesi del fenomeno prima della Beatlemania stessa.

Proprio in questi giorni i Beatles hanno ufficializzato la pubblicazione di una riedizione di Anthology, con inediti e demo mai pubblicati.