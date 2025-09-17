Beatles, torna con tante novità “Anthology” | Cosa contiene lo storico box

Prosegue la grande operazione di restyling dell’archivio dei Beatlse, tra gli album rimasterizzati e ampliati dal 21 novembre torna anche “Anthology 4” con inediti, un libro in ristampa e la docuserie restaurata che sbarca su Disney+ con un nono episodio dal 26 novembre

Ancora un annuncio importante che non mancherà di entusiasmare tutti i fan dei Beatles.

La Apple ha ufficializzato la ripubblicazione dei tre storici volumi di “Anthology” (1995-96) in versioni rimasterizzate, raccolti in un cofanetto unico e disponibili su vinile, CD e digitale.

L’importanza di Anthology dei Beatles

All’epoca fu un’operazione straordinaria. In effetti l’uscita di questo box fu estremamente ambiziosa perché la scelta di inserire in un unico prodotto, così grande e importante una intera discografia non era ancora così diffusa.

Trent’anni fa si diceva che i Beatles non sarebbero mai rientrati da un investimento immenso. E invece, grazie anche al singolo Free as a Bird, che li riportò dopo venticinque anni al comando delle classifiche, Anthology fu un clamoroso successo commerciale che di fatto riscrisse il modo di raccontare un grande catalogo pop mettendo in ordine demo, take alternativi e performance live fin dai primissimi Quarrymen fino alla stagione di “Abbey Road” e “Let It Be”.

“Anthology”: dei Beatles

La selezione è stata curata da Giles Martin e conta ben 13 brani finora inediti (dalle session 1963–69) con rarità già apparse nei cofanetti “Super Deluxe” recenti. In scaletta anche i nuovi mix 2025 — firmati dal produttore originario Jeff Lynne — dei due singoli nati per “Anthology” negli anni ’90, E dunque “Free As a Bird” e “Real Love”, affiancati da “Now and Then” (2023), presentata come “the last Beatles song”. L’LP porta inoltre per la prima volta su triplo vinile decine di tracce mai uscite in questo formato. Ma uscirà anche separatamente in doppio CD.

La docuserie: restaurata e con un episodio in più

Il capitolo video tornerà in streaming su Disney+ dal 26 novembre: gli otto episodi del 1995 sono stati restaurati (video e audio) dal team Apple Corps con Wingnut Films e Park Road Post di Peter Jackson. In aggiunta, arriverà un nono episodio con materiali inediti dalle riunioni in studio dei tre Beatles superstiti dopo la morte di Lennon – Harrison era ancora in vita – durante il remissaggio di “Anthology” a metà anni ’90. Per l’audio della serie, Giles Martin ha creato nuovi mix della maggior parte della musica inclusa.

Un libro in stampa

Completa il quadro la ristampa per il 25esimo anniversario del volume “The Beatles Anthology”: un’edizione aggiornata, ricca di interviste, memorabilia e immagini d’archivio, in arrivo a metà ottobre. È il compendio cartaceo ideale per chi vuole seguire, pagina per pagina, il filo della storia così come l’hanno raccontata i Beatles stessi e i loro collaboratori più stretti.

Al netto dell’effetto-nostalgia, il pacchetto 2025 ha due carte forti. Intanto un restauro davvero straordinario che ha reso più nitide voci e strumenti e dunque più fruibile per le nuove generazioni un materiale grezzo e registrato con mezzi di fortuna oltre cinquant’anni fa.

E inoltre anche “Anthology” non è un semplice “best of degli scarti”, ma un ponte che collega la stagione dei cofanetti deluxe alle radici del progetto, riportando al centro i due singoli di Jeff Lynne — ora aggiornati — e chiudendo idealmente l’arco con “Now and Then”.-