Angelica Bove è tra i cantanti in gara a X Factor 2023 arrivati alla semifinale del talent show in onda su Sky Uno e, in streaming, su NOW. In attesa di ottenere il pass e riuscire ad arrivare all’attesissima finale del programma (in onda giovedì 7 dicembre), è arrivato il momento di presentare il suo inedito davanti ai giudici e al pubblico. Il brano si intitola “L’inverno“.

Angelica Bove, L’inverno, Significato canzone

La canzone di Angelica si intitola “L’inverno”, scritto da Tananai, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e prodotto sempre da Tananai, pone al centro la voce e la sensibilità dell’artista e racconta la storia di alcune notti che, a volte, si rivelano più difficili di altre, al punto da spingere a “prendere a pugni uno specchio” in cerca di sollievo e dove il dolore diventa musica.

Vi terremo aggiornati con audio, testo, significato e video della canzone non appena disponibili.

Chi è Angelica Bove

Romana, 20 anni, con un passato come cameriera e operaia, Angelica (che di cognome fa Bove) ha iniziato a cantare– stando a quel che dice lei stessa «nella vasca da bagno». Dice di non aver mai cantato in pubblico perché gelosa della sua voce toccante e dolce. La sua storia è molto delicata, lei stessa l’ha solo accennata sul palco senza scendere troppo nei dettagli. Il suo obiettivo è lavorare con le emozioni più intense, usando la musica come mezzo di espressione, ispirandosi allo spirito soul.

Brano presentato alle Audition: La Notte, Arisa (4 sì)

Canzone per i Bootcamp: All I Want, Kodaline

Brano Home Visit: Iron Sky, Paolo Nutini

Angelica Bove fa parte della squadra di Ambra.

Quello di oggi, giovedì 30 novembre, è un appuntamento importante per i concorrenti di X Factor 2023: Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba presenteranno in anteprima – nella semifinale, attesa alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW – i loro brani inediti che usciranno venerdì 1 dicembre per Warner Music Italy, e avranno modo di far conoscere al pubblico la loro musica e la loro identità, andando oltre le cover che hanno portato finora.