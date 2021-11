“The Limit to Your Love” è una canzone della musicista canadese Feist dal suo terzo album in studio, The Reminder. È scritto da Leslie Feist e Chilly Gonzales (Jason Charles Beck). James Blake, successivamente, ha inciso una versione intitolata “Limit to Your Love” nel suo album di debutto omonimo. E’ uscito come singolo nel Regno Unito il 25 novembre 2010 e ha debuttato nella UK Singles Chart al numero 47 e ha raggiunto la posizione numero 39.

James Blake, Limit to your love, significato canzone

Il brano ripete i concetti chiavi parlando proprio del limite dell’amore paragonato ad una cascata al rallentatore, ad una mappa senza oceano. La cura e l’amore sono al centro del canto e degli interrogativi ed esempi cantati dall’interprete.

Limit to your love, ascolta la canzone

James Blake, Limit to your love, Testo

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

There’s a limit to your care;

So carelessly there

Is it truth or dare?

There’s a limit to your care

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

There’s a limit to your care

So carelessly there

Is it truth or dare?

There’s a limit to your care

There’s a limit to your care

So carelessly there

There’s a limit to your care

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

James Blake, Limit to your love, Traduzione canzone

C’è un limite al tuo amore

Come una cascata al rallentatore

Come una mappa senza oceano

C’è un limite al tuo amore

Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore

C’è un limite alla tua cura;

Così distrattamente lì

È verità o obbligo?

C’è un limite alla tua cura

C’è un limite al tuo amore

Come una cascata al rallentatore

Come una mappa senza oceano

C’è un limite al tuo amore

Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore

C’è un limite alla tua cura

Così distrattamente lì

È verità o obbligo?

C’è un limite alla tua cura

C’è un limite alla tua cura

Così distrattamente lì

C’è un limite alla tua cura

C’è un limite al tuo amore

Come una cascata al rallentatore

Come una mappa senza oceano

C’è un limite al tuo amore

C’è un limite al tuo amore

Come una cascata al rallentatore

Come una mappa senza oceano

C’è un limite al tuo amore

C’è un limite al tuo amore

Il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore